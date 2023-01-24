Posted Сегодня, 16:55
Published Сегодня, 16:55
Modified Сегодня, 17:23
Updated Сегодня, 17:23
Портал 161.py сообщил, что в Ростовском областном суде состоялось слушание последних слов участников банды Амазонок, которые орудовали в Ростовской области и Ставрополье с 2007 по 2013 год и совершили несколько десятков краж, убийств, а также эпизодов разбойного нападения.
Следователи предполагают, что основателями банды «Амазонки» стали Инесса Тавердиева и ее супруг Роман Подкопаев, к которым позднее присоединились бывший сотрудник ДПС Сергей Синельник с супругой Анастасией и дочерью Тарвердиевой Викторией. Членов банды подозревают в причастности к десяти убийствам и другим преступлениям.
Первой в зале суда выступила Анастасия Синельник, которая обратила внимание на то, что Тавердиевы не давали в отношении них показаний, которые свидетельствовали о причастности к убийствам.
«По поводу краж я прошу меня оправдать», — попросила Синельник, добавив, что не знала о реальных масштабах совершаемых преступлений и действиях подельниц.
Ее супруг Сергей Синельник также выступил с последним словом. Он считает, что пожизненный срок для него якобы потребовали из-за того, что он являлся сотрудником милиции. Однако сейчас подозреваемый не понимает, почему его срок должен быть больше, чем у участниц убийств при то, что он сам, зная о преступлениях, не участвовал в них.
«Это ставит под сомнение справедливость и беспристрастность государственного обвинителя. И демонстрирует предвзятость ко мне. Организатору и участнику совершения преступлений прокурор просит назначить менее строгое наказание, чем пособнику, укрывателю», — цитирует Синельника издание.
Третьей выступала Инесса Тарвердиева, которая обратилась со словами извинения к близким и родным 98 потерпевших в результате их преступной деятельности, сообщив, что искренне раскаивается в своих действиях. Она также попросила суд принять во внимание, что ее дочь участвовала в банде, находясь под моральным воздействием, пишут СМИ.
«Не назначайте ей суровое наказание. Она мечтает о детях, мечтает создать семью. Я прошу вас дать ей возможность пораньше выйти на свободу, чтобы она успела родить детей», — обратилась к судье Инесса.
«Я очень прошу, ваша честь, дайте, насколько можно, минимальный срок. А за себя хочу сказать, что до конца своей никчемной жизни я буду чувствовать стыд и боль», — в заключение добавила Тавердиева.
Виктория была краткой, повторив просьбу матери.
Приговор участникам банды объявят 13 февраля.