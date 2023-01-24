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Posted Сегодня, 16:55

Published Сегодня, 16:55

Modified Сегодня, 17:23

Updated Сегодня, 17:23

В Ростове участники банды Амазонок попросили смягчить им приговоры

Сегодня, 16:55
Фото: pxhere.com
В Ростовском областном суде состоялось слушание последних слов членов банды Амазонок, которые в течение шести лет вели преступную деятельность на территории региона и Ставропольского края.

Портал 161.py сообщил, что в Ростовском областном суде состоялось слушание последних слов участников банды Амазонок, которые орудовали в Ростовской области и Ставрополье с 2007 по 2013 год и совершили несколько десятков краж, убийств, а также эпизодов разбойного нападения.  

Следователи предполагают, что основателями банды «Амазонки» стали Инесса Тавердиева и ее супруг Роман Подкопаев, к которым позднее присоединились бывший сотрудник ДПС Сергей Синельник с супругой Анастасией и дочерью Тарвердиевой Викторией. Членов банды подозревают в причастности к десяти убийствам и другим преступлениям.  

Первой в зале суда выступила Анастасия Синельник, которая обратила внимание на то, что Тавердиевы не давали в отношении них показаний, которые свидетельствовали о причастности к убийствам. 

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«По поводу краж я прошу меня оправдать», — попросила Синельник, добавив, что не знала о реальных масштабах совершаемых преступлений и действиях подельниц.

Ее супруг Сергей Синельник также выступил с последним словом. Он считает, что пожизненный срок для него якобы потребовали из-за того, что он являлся сотрудником милиции. Однако сейчас подозреваемый не понимает, почему его срок должен быть больше, чем у участниц убийств при то, что он сам, зная о преступлениях, не участвовал в них. 

«Это ставит под сомнение справедливость и беспристрастность государственного обвинителя. И демонстрирует предвзятость ко мне. Организатору и участнику совершения преступлений прокурор просит назначить менее строгое наказание, чем пособнику, укрывателю», — цитирует Синельника издание. 

Третьей выступала Инесса Тарвердиева, которая обратилась со словами извинения к близким и родным 98 потерпевших в результате их преступной деятельности, сообщив, что искренне раскаивается в своих действиях. Она также попросила суд принять во внимание, что ее дочь участвовала в банде, находясь под моральным воздействием, пишут СМИ.

«Не назначайте ей суровое наказание. Она мечтает о детях, мечтает создать семью. Я прошу вас дать ей возможность пораньше выйти на свободу, чтобы она успела родить детей», — обратилась к судье Инесса.

«Я очень прошу, ваша честь, дайте, насколько можно, минимальный срок. А за себя хочу сказать, что до конца своей никчемной жизни я буду чувствовать стыд и боль», — в заключение добавила Тавердиева. 

Виктория была краткой, повторив просьбу матери. 

Приговор участникам банды объявят 13 февраля. 

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