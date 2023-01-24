Ее супруг Сергей Синельник также выступил с последним словом. Он считает, что пожизненный срок для него якобы потребовали из-за того, что он являлся сотрудником милиции. Однако сейчас подозреваемый не понимает, почему его срок должен быть больше, чем у участниц убийств при то, что он сам, зная о преступлениях, не участвовал в них.