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Posted Сегодня, 09:27

Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 09:29

Updated Сегодня, 09:29

В Ростове-на-Дону обнаружили третью табличку с указателем на убежище

Сегодня, 09:27
Фото: ТГ канал "Че по Ростову"
Житель Ростова-на-Дону во время прогулки обнаружил табличку с указанием местоположения бомбоубежища, пишет Telegram-канал «Че по Ростову».

Горожанин заметил табличку на фасаде здания в переулке Энергетиков. На ней написано «Убежище № 151-61 50 метров».

Официальной информации об этом не появлялось, она уточняется. По данным СМИ, ранее подобные таблички видели на Большой Садовой, 89 и в Пролетарском районе.

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Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону потратят 209 тысяч рублей на содержание четырех убежищ. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке

До этого власти в Ростове-на-Дону раскрыли, сколько убежищ есть под больницами и поликлиниками.

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#Илья Протвинов#Бомбоубежище#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня
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