Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Горожанин заметил табличку на фасаде здания в переулке Энергетиков. На ней написано «Убежище № 151-61 50 метров».
Официальной информации об этом не появлялось, она уточняется. По данным СМИ, ранее подобные таблички видели на Большой Садовой, 89 и в Пролетарском районе.
Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону потратят 209 тысяч рублей на содержание четырех убежищ. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого власти в Ростове-на-Дону раскрыли, сколько убежищ есть под больницами и поликлиниками.