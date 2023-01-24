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Posted Сегодня, 17:19

Published Сегодня, 17:19

Modified Сегодня, 17:21

Updated Сегодня, 17:21

В Ростове на Западном произошло ДТП с «перевертышем» 24 января

Сегодня, 17:19
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
В Ростове пожарным пришлось задействовать инструменты, чтобы вернуть автомобиль в нормальное положение после ДТП, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Сюжет
Дтп

В ведомстве рассказали, что во вторник, 24 января, около 12.00 мск на улице Портовой в Ростове-на-Дону произошла авария с автомобилем-перевертышем. 

В МЧС и ГИБДД пока не сообщали об обстоятельствах аварии, однако в результате автомобиль оказался опрокинутым на крышу. 

Видео: ГУ МЧС России по Ростовской области

В ГИБДД рассказали, что водитель смог покинуть автомобиль сам, но пожарным пришлось обесточить транспортное средство и задействовать спецтехнику, чтобы поставить его на колеса.

Информация об произошедшем уточняется.

Ранее автомобилисты сообщили в ДТП, которое могло стать причиной серьезного затора на проспекте Стачки. 

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