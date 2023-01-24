Posted Сегодня, 17:19
Published Сегодня, 17:19
Modified Сегодня, 17:21
Updated Сегодня, 17:21
В ведомстве рассказали, что во вторник, 24 января, около 12.00 мск на улице Портовой в Ростове-на-Дону произошла авария с автомобилем-перевертышем.
В МЧС и ГИБДД пока не сообщали об обстоятельствах аварии, однако в результате автомобиль оказался опрокинутым на крышу.
В ГИБДД рассказали, что водитель смог покинуть автомобиль сам, но пожарным пришлось обесточить транспортное средство и задействовать спецтехнику, чтобы поставить его на колеса.
Информация об произошедшем уточняется.
Ранее автомобилисты сообщили в ДТП, которое могло стать причиной серьезного затора на проспекте Стачки.