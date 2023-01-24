Напомним, согласно открытым данным, МКП «ОДСО» создали более 16 лет назад, а сама организация стала правопреемником городского Департамента строительства. Оно не обладало правом собственности на имущество, а его функциями было оперативное управление имуществом в целях удовлетворения потребностей Ростова-на-Дону как муниципального образования.