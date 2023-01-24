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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

В Ростове собираются ликвидировать дирекцию строящихся объектов в 2023 году

Сегодня, 13:07
Фото: 1MI
В Ростове собираются ликвидировать дирекцию строящихся объектов в 2023 году
Власти объявили о планах по ликвидации правопреемника департамента строительства города «Объединенной дирекции строящихся объектов города Ростова-на-Дону», документ появился на портале администрации.

В понедельник, 23 января, на портале администрации Ростова появилось постановление № 35, согласно которому принято решение ликвидировать муниципальное казенное предприятие «Объединенная дирекция строящихся объектов города Ростова-на-Дону» (МКП «ОДСО Ростова-на-Дону»).

Теперь Департаменту координации строительства и перспективного развития Ростова предстоит определить сроки ликвидации предприятия, основанного в 2006 году, а также довести информацию о ликвидации в ЕГРЮЛ в течение трех дней. 

В Ростове-на-Дону ликвидируют объединенную дирекцию строящихся объектов
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Напомним, согласно открытым данным, МКП «ОДСО» создали более 16 лет назад, а сама организация стала правопреемником городского Департамента строительства. Оно не обладало правом собственности на имущество, а его функциями было оперативное управление имуществом в целях удовлетворения потребностей Ростова-на-Дону как муниципального образования. 

Ранее в Ростове ликвидировали Горздрав.

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