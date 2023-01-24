Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
В понедельник, 23 января, на портале администрации Ростова появилось постановление № 35, согласно которому принято решение ликвидировать муниципальное казенное предприятие «Объединенная дирекция строящихся объектов города Ростова-на-Дону» (МКП «ОДСО Ростова-на-Дону»).
Теперь Департаменту координации строительства и перспективного развития Ростова предстоит определить сроки ликвидации предприятия, основанного в 2006 году, а также довести информацию о ликвидации в ЕГРЮЛ в течение трех дней.
Напомним, согласно открытым данным, МКП «ОДСО» создали более 16 лет назад, а сама организация стала правопреемником городского Департамента строительства. Оно не обладало правом собственности на имущество, а его функциями было оперативное управление имуществом в целях удовлетворения потребностей Ростова-на-Дону как муниципального образования.
Ранее в Ростове ликвидировали Горздрав.