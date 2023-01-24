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Posted Сегодня, 11:37

Published Сегодня, 11:37

Modified Сегодня, 11:39

Updated Сегодня, 11:39

В Ростове спрос на покупку коммерческой недвижимости к концу 2022 года вырос на 12%

Сегодня, 11:37
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове спрос на покупку коммерческой недвижимости к концу 2022 года вырос на 12%
В Ростове востребованность коммерческой недвижимости у инвесторов к концу прошлого года увеличилась на 12%, об этом рассказали аналитики «Авито. Недвижимость».

В четвертом квартале 2022 года специалисты зафиксировали рост спроса на приобретение коммерческой недвижимости в Ростове-на-Дону на 12% по отношению к третьему кварталу года. При этом, спрос на аренду коммерческой недвижимости упал на 7%. 

«Положительная динамика говорит о том, что коммерческая недвижимость остается привлекательным активом для инвестирования и сбережения средств», — цитирует руководителя категории коммерческой недвижимости на «Авито» Олега Изотова портал РБK.

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Аналитики сообщили, что в конце года в этой категории также наблюдался рост цен на квадратные метры на 5%, при этом средние показатели цен на аренду производственных помещений снизились на 14%, благодаря чему средние цены на аренду помещения для организации предприятия общественного питания опустились до 100 тысяч рублей, для офисов — до 90 тысяч рублей, для торговых помещений — до 75 тысяч рублей, а склады и офисы возможно арендовать в среднем за 18 и 35,5 тысячи рублей соответственно. 

Изотов утверждает, что основная цель снижения цен — это сокращение срока экспозиции на фоне снижения спроса на аренду. 

Ранее в центре Ростова собрались построить торгово-деловой центр, в котором появятся магазины, кафе и рестораны.

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