Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
В четвертом квартале 2022 года специалисты зафиксировали рост спроса на приобретение коммерческой недвижимости в Ростове-на-Дону на 12% по отношению к третьему кварталу года. При этом, спрос на аренду коммерческой недвижимости упал на 7%.
«Положительная динамика говорит о том, что коммерческая недвижимость остается привлекательным активом для инвестирования и сбережения средств», — цитирует руководителя категории коммерческой недвижимости на «Авито» Олега Изотова портал РБK.
Аналитики сообщили, что в конце года в этой категории также наблюдался рост цен на квадратные метры на 5%, при этом средние показатели цен на аренду производственных помещений снизились на 14%, благодаря чему средние цены на аренду помещения для организации предприятия общественного питания опустились до 100 тысяч рублей, для офисов — до 90 тысяч рублей, для торговых помещений — до 75 тысяч рублей, а склады и офисы возможно арендовать в среднем за 18 и 35,5 тысячи рублей соответственно.
Изотов утверждает, что основная цель снижения цен — это сокращение срока экспозиции на фоне снижения спроса на аренду.
Ранее в центре Ростова собрались построить торгово-деловой центр, в котором появятся магазины, кафе и рестораны.