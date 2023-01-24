Аналитики сообщили, что в конце года в этой категории также наблюдался рост цен на квадратные метры на 5%, при этом средние показатели цен на аренду производственных помещений снизились на 14%, благодаря чему средние цены на аренду помещения для организации предприятия общественного питания опустились до 100 тысяч рублей, для офисов — до 90 тысяч рублей, для торговых помещений — до 75 тысяч рублей, а склады и офисы возможно арендовать в среднем за 18 и 35,5 тысячи рублей соответственно.