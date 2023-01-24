В Ростове выставили на продажу порт в Железнодорожном районе за 570 млн рублей

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
В Ростове 18 января выставили на продажу порт в Железнодорожном районе, расположенный в районе переулка Крестьянского, 2А и причала № 68.
В объявлении указано, что объектом продажи станет грузовой терминал, расположенный на площади более 2,2 гектара земли ниже Ростовского железнодорожного разводного моста.
Протяженность причальной стенки составляет 364 метра, в лот входит два плавкрана, два береговых крана, один из них имеет грузоподъемность 30 тонн. Также здесь расположен пункт пропуска через границу Российской Федерации, таможенный пункт и офисы площадью 480 квадратных метров, весовая с автомобильными весами грузоподъемностью 80 тонн, ангары, две собственные подстанции, зерноопрокидыватели, фронтальный погрузчик и многое другое.
Подходы к причалу расположены со стороны Таганрогского залива, Азово-донского морского канала и участка реки Дон от устья. 2,25 гектара находятся в аренде на 49 лет, еще 2,5 гектара в собственности.
Продавец сообщает, что на аренде порта можно заработать от 60 миллионов рублей в год, а покупка этого бизнеса обойдется в 570 миллионов рублей.
Ранее в Ростовской области начали искать поставщика комплектующих для плавучего причала Таганрога.