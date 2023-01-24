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Posted Сегодня, 12:33

Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

В Ростове выставили на продажу порт в Железнодорожном районе за 570 млн рублей

Сегодня, 12:33
Фото: © Vyacheslav Argenberg / http://www.vаscоplanеt.com/CC BY SA/wikimedia.org
В Ростове выставили на продажу порт в Железнодорожном районе за 570 млн рублей
В Ростове собираются за 570 миллионов рублей собираются продать порт рядом с судостроительным заводом «Мидель» и причалом № 68, информация об этом появилась на бесплатной доске объявлений.

В Ростове 18 января выставили на продажу порт в Железнодорожном районе, расположенный в районе переулка Крестьянского, 2А и причала № 68. 

В объявлении указано, что объектом продажи станет грузовой терминал, расположенный на площади более 2,2 гектара земли ниже Ростовского железнодорожного разводного моста.

Протяженность причальной стенки составляет 364 метра, в лот входит два плавкрана, два береговых крана, один из них имеет грузоподъемность 30 тонн. Также здесь расположен пункт пропуска через границу Российской Федерации, таможенный пункт и офисы площадью 480 квадратных метров, весовая с автомобильными весами грузоподъемностью 80 тонн, ангары, две собственные подстанции, зерноопрокидыватели, фронтальный погрузчик и многое другое.   

Протяженность причальной стенки составляет 364 метра, в лот входит два плавкрана, два береговых крана, один из них имеет грузоподъемность 30 тонн.
Фото: avito
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Подходы к причалу расположены со стороны Таганрогского залива, Азово-донского морского канала и участка реки Дон от устья. 2,25 гектара находятся в аренде на 49 лет, еще 2,5 гектара в собственности. 

Продавец сообщает, что на аренде порта можно заработать от 60 миллионов рублей в год, а покупка этого бизнеса обойдется в 570 миллионов рублей.  

Ранее в Ростовской области начали искать поставщика комплектующих для плавучего причала Таганрога. 

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