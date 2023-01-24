В Ростове выставили на продажу порт в Железнодорожном районе за 570 млн рублей

Протяженность причальной стенки составляет 364 метра, в лот входит два плавкрана, два береговых крана, один из них имеет грузоподъемность 30 тонн. Также здесь расположен пункт пропуска через границу Российской Федерации, таможенный пункт и офисы площадью 480 квадратных метров, весовая с автомобильными весами грузоподъемностью 80 тонн, ангары, две собственные подстанции, зерноопрокидыватели, фронтальный погрузчик и многое другое.