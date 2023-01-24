Дело в том, что в июне 2021 года на предприятие пришел новый сотрудник. Дюкин не заключил с ним трудовой договор, а к исполнению обязанностей допустил без проведения инструктажа и ознакомления с локальными нормативными актами. Также директор не обеспечил безопасность нового сотрудника при эксплуатации оборудования и осуществлении технологических процессов.