Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Азовский городской суд рассмотрит дело в отношении местного жителя А. И. Дюкина. Его обвиняют в нарушении требований охраны труда на заводе ООО «Легион Строй», где он является исполнительным директором.
Дело в том, что в июне 2021 года на предприятие пришел новый сотрудник. Дюкин не заключил с ним трудовой договор, а к исполнению обязанностей допустил без проведения инструктажа и ознакомления с локальными нормативными актами. Также директор не обеспечил безопасность нового сотрудника при эксплуатации оборудования и осуществлении технологических процессов.
Халатность руководителя в результате привела к трагедии. Сотрудник предприятия выполнял на высоте работы по ремонту опасного оборудования крана-балки. Не обеспеченный средствами защиты работник сорвался с крана и упал с высоты восемь метров на пол цеха. Травмы мужчины оказались смертельными.
Предварительное слушание по делу состоится уже 27 января.
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