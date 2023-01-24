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Posted Сегодня, 08:25

Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

В Ростовской области осудят директора завода, по вине которого погиб рабочий

Сегодня, 08:25
Фото: 1MI
В Ростовской области осудят директора завода, по вине которого погиб человек
В Ростовской области суд рассмотрит дело в отношении директора завода, по вине которого с крана сорвался рабочий, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Азовский городской суд рассмотрит дело в отношении местного жителя А. И. Дюкина. Его обвиняют в нарушении требований охраны труда на заводе ООО «Легион Строй», где он является исполнительным директором.

Дело в том, что в июне 2021 года на предприятие пришел новый сотрудник. Дюкин не заключил с ним трудовой договор, а к исполнению обязанностей допустил без проведения инструктажа и ознакомления с локальными нормативными актами. Также директор не обеспечил безопасность нового сотрудника при эксплуатации оборудования и осуществлении технологических процессов.

Халатность руководителя в результате привела к трагедии. Сотрудник предприятия выполнял на высоте работы по ремонту опасного оборудования крана-балки. Не обеспеченный средствами защиты работник сорвался с крана и упал с высоты восемь метров на пол цеха. Травмы мужчины оказались смертельными.

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Предварительное слушание по делу состоится уже 27 января.

Ранее в Ростове бригадира осудили за смерть его нетрезвого подчиненного на рабочем месте.

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#Виктория Прутковская#Происшествие#Суд#Ростовская область#Ростов-на-Дону
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