Новогодние праздники уже закончились, и теперь в Ростовской области предстоит масштабная уборка украшений как с городских улиц, там и из домов дончан. Сейчас многие жители приступили к выносу праздничных хвойных деревьев, однако неправильная утилизация растения или попытка бросить дерево у подъезда или на улице может закончиться крупными штрафами.