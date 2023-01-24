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Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

В Ростовской области пригрозили штрафами за брошенные елки до 70 тысяч рублей

Сегодня, 13:06
Фото: donland.ru
В Ростовской области пригрозили штрафами за брошенные елки до 70 тысяч рублей
В Ростовской области за неправильно выброшенную елку могут оштрафовать на 70 тысяч рублей, об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Новогодние праздники уже закончились, и теперь в Ростовской области предстоит масштабная уборка украшений как с городских улиц, там и из домов дончан. Сейчас многие жители приступили к выносу праздничных хвойных деревьев, однако неправильная утилизация растения или попытка бросить дерево у подъезда или на улице может закончиться крупными штрафами.  

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Так, согласно информации на портале правительства, елки нельзя выбрасывать в мусорные контейнеры для сбора бытовых отходов, мусоропроводы и на площадках выброса мусора, а также у подъездов и на улицах, где ель становится потенциально пожароопасным предметом.

В случае нарушения правил утилизации елей жители заплатят до трех тысяч рублей, должностные лица — до 30 тысяч, а юрлицам неправильно утилизированная ель может обойтись в 70 тысяч рублей штрафа.

Ранее каждый четвертый ростовчанин сообщил, что будет держать новогоднюю ель в доме до тех пор, пока не начнется весна. 

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#Надежда Пустяк#Городская среда#Мусор#Новый год#Утилизация#Административный штраф#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область
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