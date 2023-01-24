Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Новогодние праздники уже закончились, и теперь в Ростовской области предстоит масштабная уборка украшений как с городских улиц, там и из домов дончан. Сейчас многие жители приступили к выносу праздничных хвойных деревьев, однако неправильная утилизация растения или попытка бросить дерево у подъезда или на улице может закончиться крупными штрафами.
Так, согласно информации на портале правительства, елки нельзя выбрасывать в мусорные контейнеры для сбора бытовых отходов, мусоропроводы и на площадках выброса мусора, а также у подъездов и на улицах, где ель становится потенциально пожароопасным предметом.
В случае нарушения правил утилизации елей жители заплатят до трех тысяч рублей, должностные лица — до 30 тысяч, а юрлицам неправильно утилизированная ель может обойтись в 70 тысяч рублей штрафа.
Ранее каждый четвертый ростовчанин сообщил, что будет держать новогоднюю ель в доме до тех пор, пока не начнется весна.