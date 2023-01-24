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Posted Сегодня, 06:37

Published Сегодня, 06:37

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

В Ростовской области вынесли приговор парню, два года уклонявшегося от службы в армии

Сегодня, 06:37
Фото: tvsvu.mil.ru
В Ростовской области вынесли приговор парню, два года уклонявшегося от службы в армии

В Ростовской области суд оштрафовал юношу за уклонение от срочной службы в армии

Уклониста от службы в армии осудили в Ростовской области, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Районный суд Новошахтинска рассмотрел уголовное дело в отношении призывника Кирилла Новикова. Молодой человек обвинялся в уклонении от службы в армию.

Сторона обвинения уточнила, что законных оснований не проходить военную службу у Новикова не было. Однако с 2021 года он получал под роспись повестки, не являясь при этом в военкомат.

Сам Новиков на суде признал вину. Вследствие чего вместо двух лет лишения свободы его оштрафовали на 15 тысяч рублей.

Как будут искать уклонистов в Ростовской области
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После вступления приговора в законную силу молодого человека отправят в военкомат, который и решит его дальнейшую судьбу.

Ранее RostovGazeta рассказала, кому по закону положена отсрочка от призыва.

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#Приговор#Суд#Общество#Новости#Ростовская область#Виктория Прутковская
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