Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Районный суд Новошахтинска рассмотрел уголовное дело в отношении призывника Кирилла Новикова. Молодой человек обвинялся в уклонении от службы в армию.
Сторона обвинения уточнила, что законных оснований не проходить военную службу у Новикова не было. Однако с 2021 года он получал под роспись повестки, не являясь при этом в военкомат.
Сам Новиков на суде признал вину. Вследствие чего вместо двух лет лишения свободы его оштрафовали на 15 тысяч рублей.
После вступления приговора в законную силу молодого человека отправят в военкомат, который и решит его дальнейшую судьбу.
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