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Posted Сегодня, 15:23

Published Сегодня, 15:23

Modified Сегодня, 15:25

Updated Сегодня, 15:25

В Ростовской области жителей учат выбрасывать елки и искать бомбоубежища

Сегодня, 15:23
Фото: mil.ru
В Ростовской области жителей учат выбрасывать елки и искать бомбоубежища
В Ростовской области напомнили жителям, как правильно выбрасывать елки без ущерба для кошелька, ростовчанам подсказали, где прятаться от авиаударов, а на границе с ДНР появятся новые КПП.

Елки-палки за 70 тысяч рублей

В правительстве Ростовской области дончанам напомнили, что сейчас по завершению новогодних праздников настало время расставаться с праздничными хвойными деревьями — елями и соснами. 

Власти напомнили, что в Ростовской области действуют правила утилизации новогодних деревьев, а потому их строго запрещено выбрасывать на площадках по сбору бытовых отходов, в мусоропроводах и на улице, где они могут нести потенциальную опасность возгорания.

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Для того чтобы правильно выбросить ель, дончанам следует обратиться в специальные пункты утилизации новогодних деревьев.

Если же нарушение правил утилизации будет зафиксировано инспекцией, то физлицу придется заплатить штраф до трех тысяч рублей, должностному лицо — до 30 тысяч рублей, а штрафы для юрлиц могут достигать отметки в 70 тысяч рублей.  

Куда бежать, где прятаться?

В Ростове очевидцы поделились с Telegram-каналом «Чё по Ростову» снимками таблички, обнаруженной в переулке Энергетиков. На знаке было указано направление, в котором находится бомбоубежище, а также дальность его размещения от точки, где ростовчанин сделал снимок. 

Официальной информации о достоверности и происхождении таблички пока не появилось, а потому данные уточняются. Ранее аналогичные таблички видели в центре и на востоке Ростова. 

Пропускной режим 

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин объявил, что в будущем между Ростовской областью и ДНР планируется открыть два новых КПП, а также расширить другой действующий пункт пропуска. 

Новые КПП должны появиться между «Успенкой» и «Новоазовским», в то время как под расширение попадет КПП «Успенка» — его пропускной участок хотят расширить в два раза. 

Причиной такого решения стала высокая загруженность действующих КПП, поскольку сейчас в Донбасс регулярно едут грузовые автомобили со стройматериалами.

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