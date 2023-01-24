Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
В правительстве Ростовской области дончанам напомнили, что сейчас по завершению новогодних праздников настало время расставаться с праздничными хвойными деревьями — елями и соснами.
Власти напомнили, что в Ростовской области действуют правила утилизации новогодних деревьев, а потому их строго запрещено выбрасывать на площадках по сбору бытовых отходов, в мусоропроводах и на улице, где они могут нести потенциальную опасность возгорания.
Для того чтобы правильно выбросить ель, дончанам следует обратиться в специальные пункты утилизации новогодних деревьев.
Если же нарушение правил утилизации будет зафиксировано инспекцией, то физлицу придется заплатить штраф до трех тысяч рублей, должностному лицо — до 30 тысяч рублей, а штрафы для юрлиц могут достигать отметки в 70 тысяч рублей.
В Ростове очевидцы поделились с Telegram-каналом «Чё по Ростову» снимками таблички, обнаруженной в переулке Энергетиков. На знаке было указано направление, в котором находится бомбоубежище, а также дальность его размещения от точки, где ростовчанин сделал снимок.
Официальной информации о достоверности и происхождении таблички пока не появилось, а потому данные уточняются. Ранее аналогичные таблички видели в центре и на востоке Ростова.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин объявил, что в будущем между Ростовской областью и ДНР планируется открыть два новых КПП, а также расширить другой действующий пункт пропуска.
Новые КПП должны появиться между «Успенкой» и «Новоазовским», в то время как под расширение попадет КПП «Успенка» — его пропускной участок хотят расширить в два раза.
Причиной такого решения стала высокая загруженность действующих КПП, поскольку сейчас в Донбасс регулярно едут грузовые автомобили со стройматериалами.