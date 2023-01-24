Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
В Таганроге общественные проверяющие жалуются на организацию по защите прав потребителей, вынуждающую покупать у них журналы за 3,5 тысячи рублей под угрозой проверок.
Издание «Таганрогская правда» рассказало о том, что от местных предпринимателей стали массово получать жалобы на деятельность общественной организации, защищающей права потребителей.
По словам бизнесменов, они на регулярной основе стали получать звонки с угрозами о проведении проверок, результаты которых приведут к штрафам в размере от 15 до 20 тысяч рублей. Однако, по словам проверяющих, проблему с проверками можно решить просто — достаточно приобрести специальные журналы за 3,5 тысячи рублей, помогающие вести законную деятельность.
В администрации откликнулись на жалобы бизнесменов и заявили, что подобные требования незаконны, а общественные организации могут осуществлять контроль только в пределах своей компетенции, а именно не могут требовать предоставить документы или совершить действия, которые не определяет действующее законодательство.
Требование купить литературу или же наложение штрафов со стороны общественной организации также является незаконным. В случае, если к предпринимателям нагрянут проверяющие, бизнесу рекомендуется фиксировать происходящее на видеозаписи и звонить в Фонд поддержки предпринимательства Таганрога по номеру 8(8634) 391-891.
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