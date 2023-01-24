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Posted Сегодня, 16:03

Published Сегодня, 16:03

Modified Сегодня, 16:05

Updated Сегодня, 16:05

В Таганроге общественные проверяющие «разводят» предпринимателей, угрожая штрафами

Сегодня, 16:03
Фото: pxhere.com
В Таганроге общественные проверяющие жалуются на организацию по защите прав потребителей, вынуждающую покупать у них журналы за 3,5 тысячи рублей под угрозой проверок.

В Таганроге общественные проверяющие жалуются на организацию по защите прав потребителей, вынуждающую покупать у них журналы за 3,5 тысячи рублей под угрозой проверок. 

Издание «Таганрогская правда» рассказало о том, что от местных предпринимателей стали массово получать жалобы на деятельность общественной организации, защищающей права потребителей. 

По словам бизнесменов, они на регулярной основе стали получать звонки с угрозами о проведении проверок, результаты которых приведут к штрафам в размере от 15 до 20 тысяч рублей. Однако, по словам проверяющих, проблему с проверками можно решить просто — достаточно приобрести специальные журналы за 3,5 тысячи рублей, помогающие вести законную деятельность.

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В администрации откликнулись на жалобы бизнесменов и заявили, что подобные требования незаконны, а общественные организации могут осуществлять контроль только в пределах своей компетенции, а именно не могут требовать предоставить документы или совершить действия, которые не определяет действующее законодательство. 

Требование купить литературу или же наложение штрафов со стороны общественной организации также является незаконным. В случае, если к предпринимателям нагрянут проверяющие, бизнесу рекомендуется фиксировать происходящее на видеозаписи и звонить в Фонд поддержки предпринимательства Таганрога по номеру 8(8634) 391-891.

Ранее в Ростовской области жителю удалось отсудить деньги за отмененный заказ у «Яндекс. Маркет».

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