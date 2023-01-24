По словам бизнесменов, они на регулярной основе стали получать звонки с угрозами о проведении проверок, результаты которых приведут к штрафам в размере от 15 до 20 тысяч рублей. Однако, по словам проверяющих, проблему с проверками можно решить просто — достаточно приобрести специальные журналы за 3,5 тысячи рублей, помогающие вести законную деятельность.