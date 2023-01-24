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Posted Сегодня, 08:51

Published Сегодня, 08:51

Modified Сегодня, 08:53

Updated Сегодня, 08:53

Власти ДНР хотят открыть два новых КПП на границе с Ростовской областью

Сегодня, 08:51
Фото: mil.ru
Власти ДНР хотят открыть два новых КПП на границе с Ростовской областью
Власти ДНР планируют открыть два новых и расширить один старый КПП на границе с Ростовской областью, заявил глава республики Денис Пушилин.

Глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live» рассказал, что на границе республики и Ростовской области планируется открыть два новых КПП, еще один — «Успенка» — расширят в два раза. Это необходимо для разгрузки уже имеющихся пропускных пунктов.

Уточняется, что новые КПП появятся между «Новоазовским» пропускным пунктом и «Успенкой». Расширять последнюю буду за счет старого терминала.

Глава ДНР Пушилин заявил о намерении сделать цены как в Ростовской области
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Пушилин объяснил, что имеющиеся КПП сейчас сильно нагружены из-за большого потока машин со стройматериалами для восстановления Донбасса.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о намерении сделать цены как в Ростовской области.

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#Виктория Прутковская#Политика#Общество#Новости#Ростовская область#Денис Пушилин#Пушилин
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