Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
Modified Сегодня, 08:53
Updated Сегодня, 08:53
Глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live» рассказал, что на границе республики и Ростовской области планируется открыть два новых КПП, еще один — «Успенка» — расширят в два раза. Это необходимо для разгрузки уже имеющихся пропускных пунктов.
Уточняется, что новые КПП появятся между «Новоазовским» пропускным пунктом и «Успенкой». Расширять последнюю буду за счет старого терминала.
Пушилин объяснил, что имеющиеся КПП сейчас сильно нагружены из-за большого потока машин со стройматериалами для восстановления Донбасса.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о намерении сделать цены как в Ростовской области.