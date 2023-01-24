Глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live» рассказал, что на границе республики и Ростовской области планируется открыть два новых КПП, еще один — «Успенка» — расширят в два раза. Это необходимо для разгрузки уже имеющихся пропускных пунктов.