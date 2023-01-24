Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Представители «Т-Транса» обратились в суд с иском к Минтранспорта Ростовской области и региональному УФАС. В документах суда говорится, что компания потребовала признать незаконной отмену протокола подведения итогов определения поставщика.
Истец потребовал заключить с ним государственный контракт. Речь идет о строительстве Западной хорды от дороги Ростов-на-Дону — Таганрог до моста через реку Дон на Западном обходе. Всего на эти цели выделяли 1,9 миллиарда рублей.
Теперь в суде рассказали PБК, что заявление компании было удовлетворено, а решение и предписание ФАС признали недействительными. Говорится, что министерство обязали заключить контракт.
Ранее в Ростове-на-Дону суд отказал жителям в исках против строительства Западной хорды.