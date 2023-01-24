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Posted Сегодня, 14:42

Published Сегодня, 14:42

Modified Сегодня, 14:44

Updated Сегодня, 14:44

Власти в Ростовской области проиграли подрядчику суд о строительстве Западной хорды

Сегодня, 14:42
Фото: donland.ru
Власти в Ростовской области проиграли подрядчику суд о строительстве Западной хорды
Компании «Т-Транс» удалось выиграть у властей Ростовской области один из контрактов по строительству Западной хорды.

Представители «Т-Транса» обратились в суд с иском к Минтранспорта Ростовской области и региональному УФАС. В документах суда говорится, что компания потребовала признать незаконной отмену протокола подведения итогов определения поставщика.

Истец потребовал заключить с ним государственный контракт. Речь идет о строительстве Западной хорды от дороги Ростов-на-Дону — Таганрог до моста через реку Дон на Западном обходе. Всего на эти цели выделяли 1,9 миллиарда рублей.

В Ростове-на-Дону суд отказал жителям в исках против строительства Западной хорды
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Теперь в суде рассказали PБК, что заявление компании было удовлетворено, а решение и предписание ФАС признали недействительными. Говорится, что министерство обязали заключить контракт. 

Ранее в Ростове-на-Дону суд отказал жителям в исках против строительства Западной хорды. 

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