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Posted Сегодня, 06:50

Published Сегодня, 06:50

Modified Сегодня, 06:52

Updated Сегодня, 06:52

Жители Ростовской области заявили, что не хотят иметь дело с «Билайном»

Сегодня, 06:50
Фото: 1mi
Некоторые жители Ростовской области, пользующиеся услугами «Билайна», оставляют свои отзывы в Интернете и некоторые из них оказались негативными, хотя есть и положительные. Что думают люди об операторе связи, в материале RostovGazeta.

В целом количество отрицательных отзывов оказалось довольно много. Кто-то недоволен качеством связи, другие пожаловались на сервис.

«Никогда не советую связываться с интернет-магазином „Билайн“. Из трех сделанных и подтверждённых к выдаче заказов не получен ни один. Один забыли отметить, что брак, но готовы были отдать, второго нет, третий они не могут переместить между магазинами», — заявил клиент.

«Очень ужасно. Не получается дозвониться, ждала 58 минут и отключилась. Затем заново час ждала. Это нормально? И что с Интернетом? Перебои… Так и цены сбрасывайте, за что мы платить должны? За постоянные звонки вам?», — пишут в Сети пользователи.

«Невозможно дозвониться, ждем, а потом сбрасывают телефон. Передумал с ними иметь дела, отвратительно», — говорится в одном из комментариев.

Есть также отзывы по поводу салонов связи компании. Опять же попадаются, как плохие, так и положительные мнения.

«Хамское поведение обслуживающего персонала, а именно — молодой девушки. Всего-то пошел отдавать арендованный роутер, вышел с плохим настроением», — пожаловался один из клиентов.

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«Квалифицированные специалисты, всегда вежливы. Качественно решают все проблемы», — заявляют всем довольные пользователи.

«Менял симку, все грамотно сделано, спасибо сотрудникам», — благодарят работников жители города.

«Хороший салон, новые сотрудницы всегда подскажут и помогут, не грубят. Всегда получаю тут хорошие консультации», — сказано в отзывах.

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