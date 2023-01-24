«Никогда не советую связываться с интернет-магазином „Билайн“. Из трех сделанных и подтверждённых к выдаче заказов не получен ни один. Один забыли отметить, что брак, но готовы были отдать, второго нет, третий они не могут переместить между магазинами», — заявил клиент.