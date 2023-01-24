Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
В целом количество отрицательных отзывов оказалось довольно много. Кто-то недоволен качеством связи, другие пожаловались на сервис.
«Никогда не советую связываться с интернет-магазином „Билайн“. Из трех сделанных и подтверждённых к выдаче заказов не получен ни один. Один забыли отметить, что брак, но готовы были отдать, второго нет, третий они не могут переместить между магазинами», — заявил клиент.
«Очень ужасно. Не получается дозвониться, ждала 58 минут и отключилась. Затем заново час ждала. Это нормально? И что с Интернетом? Перебои… Так и цены сбрасывайте, за что мы платить должны? За постоянные звонки вам?», — пишут в Сети пользователи.
«Невозможно дозвониться, ждем, а потом сбрасывают телефон. Передумал с ними иметь дела, отвратительно», — говорится в одном из комментариев.
Есть также отзывы по поводу салонов связи компании. Опять же попадаются, как плохие, так и положительные мнения.
«Хамское поведение обслуживающего персонала, а именно — молодой девушки. Всего-то пошел отдавать арендованный роутер, вышел с плохим настроением», — пожаловался один из клиентов.
«Квалифицированные специалисты, всегда вежливы. Качественно решают все проблемы», — заявляют всем довольные пользователи.
«Менял симку, все грамотно сделано, спасибо сотрудникам», — благодарят работников жители города.
«Хороший салон, новые сотрудницы всегда подскажут и помогут, не грубят. Всегда получаю тут хорошие консультации», — сказано в отзывах.