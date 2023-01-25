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Posted Сегодня, 06:17

Published Сегодня, 06:17

Modified Сегодня, 06:20

Updated Сегодня, 06:20

Более 18 млн пытались взыскать с властей донского района из-за мусорного полигона

Сегодня, 06:17
Фото: 1MI
Более 18 млн пытались взыскать с властей донского района из-за мусорного полигона
Компании «Донэкопром» не удалось взыскать деньги с комитета по управлению имуществом Кагальницкого района Ростовской области, говорится в документах арбитражного суда.

Организация потребовала от властей взыскать 18,8 миллиона рублей. Однако в удовлетворении требований было отказано.

По информации «Коммерсанта», компания хотела получить деньги из-за понесенных убытков в рамках нереализованного проекта по строительству мусорного полигона. Истец утверждал, что администрация не должным образом оформила передачу земли под размещение полигона.

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Однако ответчик утверждал, что затраты компании на проект никак не связаны с решениями властей.

Добавим, что «Донэкопром» занимается обработкой и утилизацией отходов. Согласно открытым данным, в 2021 году убытки компании составили 1,5 миллиона рублей. 

До этого ТРК «Горизонт» в Ростове отсудил у магазина товаров для рыбалки 4,6 миллиона рублей.

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