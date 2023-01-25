Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
Организация потребовала от властей взыскать 18,8 миллиона рублей. Однако в удовлетворении требований было отказано.
По информации «Коммерсанта», компания хотела получить деньги из-за понесенных убытков в рамках нереализованного проекта по строительству мусорного полигона. Истец утверждал, что администрация не должным образом оформила передачу земли под размещение полигона.
Однако ответчик утверждал, что затраты компании на проект никак не связаны с решениями властей.
Добавим, что «Донэкопром» занимается обработкой и утилизацией отходов. Согласно открытым данным, в 2021 году убытки компании составили 1,5 миллиона рублей.
До этого ТРК «Горизонт» в Ростове отсудил у магазина товаров для рыбалки 4,6 миллиона рублей.