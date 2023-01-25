Posted Сегодня, 17:18
Published Сегодня, 17:18
Modified Сегодня, 17:20
Updated Сегодня, 17:20
В Ростовской области ожидается сильное похолодание в ближайшие дни. С 26 января температура воздуха в регионе днем опустится до -5 градусов, ночью же столбики термометров зафиксируются на отметке от -14 до -20 градусов.
Осадков на этой неделе ждать не стоит. Однако жителям региона нужно быть готовыми к усилению ветра до 14 метров в секунду. Также по утром в регионе вероятны туман, гололед и изморозь. Водителям рекомендуется сохранять за рулем предельную внимательность, не превышать скорость и не совершать резких маневров.
Ранее синоптики рассказали о погоде в Ростове-на-Дону в конце января.