Осадков на этой неделе ждать не стоит. Однако жителям региона нужно быть готовыми к усилению ветра до 14 метров в секунду. Также по утром в регионе вероятны туман, гололед и изморозь. Водителям рекомендуется сохранять за рулем предельную внимательность, не превышать скорость и не совершать резких маневров.