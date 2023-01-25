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Posted Сегодня, 17:18

Published Сегодня, 17:18

Modified Сегодня, 17:20

Updated Сегодня, 17:20

До -20 градусов похолодает в Ростовской области в ближайшие дни

25 января 2023, 17:18
Фото: 1MI

Резкие похолодания до –20 градусов накроют Ростовскую область в ночь на 26 января

Резкое похолодание прогнозируется в Ростовской области на этой неделе, сообщили синоптики.

В Ростовской области ожидается сильное похолодание в ближайшие дни. С 26 января температура воздуха в регионе днем опустится до -5 градусов, ночью же столбики термометров зафиксируются на отметке от -14 до -20 градусов.

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Осадков на этой неделе ждать не стоит. Однако жителям региона нужно быть готовыми к усилению ветра до 14 метров в секунду. Также по утром в регионе вероятны туман, гололед и изморозь. Водителям рекомендуется сохранять за рулем предельную внимательность, не превышать скорость и не совершать резких маневров.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Ростове-на-Дону в конце января.

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