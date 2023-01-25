Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Оперативники установили, что в 2015 году Дзюба незаконно приватизировал 16 принадлежащих муниципалитету участков. Торгов при этом не проводили, а цена оказалась занижена в несколько раз.
Размер ущерба бюджету района оценили в 271 миллион рублей. После этого возбудили уголовное дело.
Аксайский районный суд приговорил Дзюбу к 3,5 года заключения, а на участки наложили арест, чтобы вернуть их району. В апелляции это решение не изменилось.
До этого фигуранта уже осудили за незаконную приватизацию участка, предназначенного для объектов ЧМ по футболу в 2018 году.
Ранее трех предпринимателей осудили в Ростове за мошенничество с НДС на 60 млн рублей.