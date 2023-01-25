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Posted Сегодня, 09:05

Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

Экс-чиновника Дзюбу осудили в Ростовской области за приватизацию земли на 271 млн

Сегодня, 09:05
Фото: donland.ru
Экс-чиновника Дзюбу осудили в Ростовской области за приватизацию земли на 271 млн
В Ростовской области огласили приговор бывшему председателю Комитета по имущественным и земельным отношениям Аксайского района Сергею Дзюбе за превышение полномочий, сообщили в УФСБ.

Оперативники установили, что в 2015 году Дзюба незаконно приватизировал 16 принадлежащих муниципалитету участков. Торгов при этом не проводили, а цена оказалась занижена в несколько раз.

Размер ущерба бюджету района оценили в 271 миллион рублей. После этого возбудили уголовное дело.

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Аксайский районный суд приговорил Дзюбу к 3,5 года заключения, а на участки наложили арест, чтобы вернуть их району. В апелляции это решение не изменилось. 

До этого фигуранта уже осудили за незаконную приватизацию участка, предназначенного для объектов ЧМ по футболу в 2018 году. 

Ранее трех предпринимателей осудили в Ростове за мошенничество с НДС на 60 млн рублей.

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