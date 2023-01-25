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Posted Сегодня, 07:53

Published Сегодня, 07:53

Modified Сегодня, 07:55

Updated Сегодня, 07:55

Экс-начальника колонии Константиновска осудили на два года за изготовление оружия

Сегодня, 07:53
Фото: Ames Manufacturing Co./CC0/wikimedia.org
Экс-начальника колонии Константиновска осудили на два года за изготовление оружия
В Константиновске начальника колонии приговорили к двум годам лишения свободы условно за изготовление оружия и превышение полномочий, сведения о деле появились в СУ СК РФ по Ростовской области.

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Ростовской области собрал доказательства по делу бывшего начальника исправительной колонии № 5 Константиновска, в итоге мужчину признали виновным в незаконном изготовлении оружия, превышении должностных полномочий и причинении материального ущерба путем обмана. 

Суд установил, что в течение года с апреля 2021 по февраль 2022 года фигурант дела использовал свое служебное положение, чтобы изготовить 30 экземпляров холодного оружия руками осужденных. 

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Вместе с этим фигурант организовал продажу сувениров, которые производили осужденные. За их труд экс-начальник колонии получил вознаграждение более 375 тысяч рублей от заказчика, при этом внес на счет колонии только часть денег, а остальное присвоил и потратил на свои нужды.  

Теперь фигуранта приговорили к двум годам условного заключения с годом испытательного срока. 

Ранее мужчину приговорили к трем годам колонии за контрабанду оружия в США.

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