Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
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Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Ростовской области собрал доказательства по делу бывшего начальника исправительной колонии № 5 Константиновска, в итоге мужчину признали виновным в незаконном изготовлении оружия, превышении должностных полномочий и причинении материального ущерба путем обмана.
Суд установил, что в течение года с апреля 2021 по февраль 2022 года фигурант дела использовал свое служебное положение, чтобы изготовить 30 экземпляров холодного оружия руками осужденных.
Вместе с этим фигурант организовал продажу сувениров, которые производили осужденные. За их труд экс-начальник колонии получил вознаграждение более 375 тысяч рублей от заказчика, при этом внес на счет колонии только часть денег, а остальное присвоил и потратил на свои нужды.
Теперь фигуранта приговорили к двум годам условного заключения с годом испытательного срока.
Ранее мужчину приговорили к трем годам колонии за контрабанду оружия в США.