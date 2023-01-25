Вместе с этим фигурант организовал продажу сувениров, которые производили осужденные. За их труд экс-начальник колонии получил вознаграждение более 375 тысяч рублей от заказчика, при этом внес на счет колонии только часть денег, а остальное присвоил и потратил на свои нужды.