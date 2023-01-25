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Posted Сегодня, 09:30

Published Сегодня, 09:30

Modified Сегодня, 09:48

Updated Сегодня, 09:48

Экс-сотрудницу «Донбиотеха» осудили в Ростове за аферу на 93 млн рублей

Сегодня, 09:30
Фото: donbiotech.ru
Экс-сотрудницу «Донбиотеха» осудили в Ростове за аферу на 93 млн рублей
В Ростове-на-Дону огласили приговор бывшему первому заместителю гендиректора «Донские биотехнологии» Ирине Поповой за мошенничество, сообщили в УФСБ по региону.

Оперативники выяснили, что Попова передала в региональный Минсельхозпрод ложные сведения. Она хотела получить субсидию на 93 миллиона рублей.

Деньги предназначались для поддержки строительства предприятия по глубокой переработке зерна. Его должны были возвести в Волгодонске, но так этого и не сделали.

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После этого возбудили уголовное дело. Кировский районный суд приговорил обвиняемую к 2,5 года заключения. Также с нее взыскали 93 миллиона рублей. 

Ранее ростовчане стали получать листовки со способами защиты от украинских мошенников. 

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