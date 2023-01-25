Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Оперативники выяснили, что Попова передала в региональный Минсельхозпрод ложные сведения. Она хотела получить субсидию на 93 миллиона рублей.
Деньги предназначались для поддержки строительства предприятия по глубокой переработке зерна. Его должны были возвести в Волгодонске, но так этого и не сделали.
После этого возбудили уголовное дело. Кировский районный суд приговорил обвиняемую к 2,5 года заключения. Также с нее взыскали 93 миллиона рублей.
Ранее ростовчане стали получать листовки со способами защиты от украинских мошенников.