Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Собеседник делится мнением, что в 90-е годы многие воспользовались коррумпированными связями для того, чтобы не идти в армию — приобрели медицинские справки по ограничению, хотя на самом деле готовы к воинской службе.
«Я бы предложил провести медицинское переосвидетельствование для всех, кто получил ограничения», — отмечает Евгений Михайлов.
Эксперт предполагает, что таких людей очень много.
Однако проводить повторную медкомиссию, политолог рекомендует не у тех врачей региона, которые имеют определенные полномочия, а у абсолютно независимых специалистов.
«И тогда, думаю, мы очень многому удивимся», - делится мнением собеседник.
Ранее ростовский депутат высказался о второй волне частичной мобилизации. Он сообщил RostovGazeta о необходимости призыва порядка двух-трех миллионов человек.