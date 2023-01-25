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Posted Сегодня, 07:39

Published Сегодня, 07:39

Modified Сегодня, 07:41

Updated Сегодня, 07:41

Эксперт предложил перепроверить ростовчан, не отслуживших в армии

Сегодня, 07:39
Фото: rostov-gorod.ru
Эксперт предложил перепроверить ростовчан с ограничениями к воинской службе

Эксперт Михайлов предложил перепроверить ростовчан, не отслуживших в армии

Обязать пройти медицинское переосвидетельствование ростовчан, имеющих ограничения к прохождению военной службы, предложил эксперт по межнациональным конфликтам, политолог Евгений Михайлов. Об этом он сообщил RostovGazeta.

Собеседник делится мнением, что в 90-е годы многие воспользовались коррумпированными связями для того, чтобы не идти в армию — приобрели медицинские справки по ограничению, хотя на самом деле готовы к воинской службе.

«Я бы предложил провести медицинское переосвидетельствование для всех, кто получил ограничения», — отмечает Евгений Михайлов.

Эксперт предполагает, что таких людей очень много.

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Однако проводить повторную медкомиссию, политолог рекомендует не у тех врачей региона, которые имеют определенные полномочия, а у абсолютно независимых специалистов.

«И тогда, думаю, мы очень многому удивимся», - делится мнением собеседник.

Ранее ростовский депутат высказался о второй волне частичной мобилизации. Он сообщил RostovGazeta о необходимости призыва порядка двух-трех миллионов человек. 

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