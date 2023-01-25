Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
Политолог уверен, что цели Украины заключаются в том, чтобы максимально запугивать население. Никакого отношения к военным целям, по словам собеседника, такие высказывания не имеют.
Напомним, что замглавы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о нанесении ударов по разным целям в России, в том числе по Москве, Санкт-Петербургу и Екатеринбургу.
«Если американцы готовы этому способствовать, думаю, они должны быть готовы и к тому, что на каждую ракету, которая упадет, например, в Ростов, ответная ракета прилетит в Вашингтон», - отмечает Марат Баширов.
Спикер добавляет, что рано или поздно нашему руководству придется принимать решение об атаках военных целей на территории Евросоюза и Соединенных Штатов.
Ранее RostovGazeta выясняла, зачем на вымышленных картах Украины появилась Ростовская область.