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Posted Сегодня, 15:11

Published Сегодня, 15:11

Modified Сегодня, 15:13

Updated Сегодня, 15:13

Эксперт предупредил, что за каждую выпущенную по Ростову ракету разбомбят Вашингтон

25 января 2023, 15:11
Фото: mil.ru
На каждую ракету, которая упадет на Ростов, должен быть ответ по Вашингтону - эксперт
Пока европейцы не начнут бояться, что боевые действия придут к ним в города, они не перестанут накачивать Украину оружием, сообщил RostovGazeta политолог Марат Баширов.

Политолог уверен, что цели Украины заключаются в том, чтобы максимально запугивать население. Никакого отношения к военным целям, по словам собеседника, такие высказывания не имеют.

Напомним, что замглавы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о нанесении ударов по разным целям в России, в том числе по Москве, Санкт-Петербургу и Екатеринбургу.

«Если американцы готовы этому способствовать, думаю, они должны быть готовы и к тому, что на каждую ракету, которая упадет, например, в Ростов, ответная ракета прилетит в Вашингтон», - отмечает Марат Баширов.

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Спикер добавляет, что рано или поздно нашему руководству придется принимать решение об атаках военных целей на территории Евросоюза и Соединенных Штатов.

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