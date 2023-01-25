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Posted Сегодня, 07:37

Published Сегодня, 07:37

Modified Сегодня, 07:39

Updated Сегодня, 07:39

Глава администрации Шахт Андрей Ковалев внезапно подал в отставку 24 января

Сегодня, 07:37
Фото: vk.com/kovalev_shakhty
Глава администрации Шахт Андрей Ковалев внезапно ушел в отставку в январе
Глава администрации Шахт Ростовской области Андрей Ковалев решил уйти со своего поста, пишут СМИ.

По информации КВУ, свое решение градоначальник озвучил после различных встреч и брифинга на строительном объекте. Причины он раскрывать не стал.

«Теперь отставку должна принять городская Дума. Обязанности главы администрации будет исполнять его первый зам Алексей Тушминцев», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что пока неизвестно, кто будет участвовать в конкурсе на этот пост. Официальной информации об отставке не поступало, она уточняется. 

Ранее в Таганроге ушли с должности сразу два зама главы администрации. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке

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