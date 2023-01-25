Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
По информации КВУ, свое решение градоначальник озвучил после различных встреч и брифинга на строительном объекте. Причины он раскрывать не стал.
«Теперь отставку должна принять городская Дума. Обязанности главы администрации будет исполнять его первый зам Алексей Тушминцев», — сказано в сообщении.
Отмечается, что пока неизвестно, кто будет участвовать в конкурсе на этот пост. Официальной информации об отставке не поступало, она уточняется.
Ранее в Таганроге ушли с должности сразу два зама главы администрации. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.