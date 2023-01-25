«Главней всего лопата в доме»: петербуржцы пишут стихи о гололёде

Как сообщили «Народные Новости», в начале нового года петербуржцы радовались весенней погоде. Тогда солнце растопило неубранный в декабре снег. Синоптики прогнозировали, что оттепель не продлится долго и опять придет моро. Однако коммунальные службы в очередной раз не подготовились к экстремальным условиям.