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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

«Главней всего лопата в доме»: петербуржцы пишут стихи о гололёде

Сегодня, 13:07
Фото: pxhere.com
В январе в Санкт-Петербурге царила аномально теплая погода. Когда же оттепель закончилась, из-за отрицательной температуры на городских улицах образовался гололед. Неготовность к природному явлению коммунальных служб жители города выразили в стихах.

Как сообщили «Народные Новости», в начале нового года петербуржцы радовались весенней погоде. Тогда солнце растопило неубранный в декабре снег. Синоптики прогнозировали, что оттепель не продлится долго и опять придет моро. Однако коммунальные службы в очередной раз не подготовились к экстремальным условиям.

Своими мнениями по этому поводу жители города делятся в соцсетях. Они жалуются на лед на дорогах, неухоженность улиц, неудобства при передвижении. Некоторые горожане обращаются к властям с юмором и даже в стихотворной форме.

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