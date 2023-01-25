«Главней всего лопата в доме»: петербуржцы пишут стихи о гололёде

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Как сообщили «Народные Новости», в начале нового года петербуржцы радовались весенней погоде. Тогда солнце растопило неубранный в декабре снег. Синоптики прогнозировали, что оттепель не продлится долго и опять придет моро. Однако коммунальные службы в очередной раз не подготовились к экстремальным условиям.
Своими мнениями по этому поводу жители города делятся в соцсетях. Они жалуются на лед на дорогах, неухоженность улиц, неудобства при передвижении. Некоторые горожане обращаются к властям с юмором и даже в стихотворной форме.