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Posted Сегодня, 15:18

Published Сегодня, 15:18

Modified Сегодня, 15:20

Updated Сегодня, 15:20

Губернатор Ростовской области усомнился в бедности местных жителей

25 января 2023, 15:18
Фото: donland.ru
Губернатор Ростовской области усомнился в бедности местных жителей

Губернатор Голубев усомнился в показателях о малоимущих в Ростовской области в 2022-м

Губернатор Ростовской области Василий Голубев не поверил данным об официальном уровне бедности в Ростовской области, тема поднималась сегодня на заседании правительства региона.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев усомнился в достоверности приводимых Росстатом данных о количестве бедных жителей региона. Голубев считает, что некоторые статистические исследования, например, об относительно низкой заработной плате в области, противоречат друг другу и не соответствуют высокой покупательской способности ростовчан.

«Диссонанс такой получается: покупаем мы в сравнении с другими регионами много, а средняя зарплата у нас ниже, чем у многих», — заявил Голубев.

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Подобное противоречие, по мнению губернатора, складывается из-за неофициальных доходов местных жителей. Например, когда сотрудник местного предприятия получает «белую» зарплату в виде 5-10 тысяч рублей, а затем «черную» в виде гораздо большей суммы. Однако статистика опирается только на данные об официальной заработной плате.

«Но нам надо заниматься не вообще бедностью, а той частью населения, которая реально относится к этой категории», — заключил глава региона.

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#Общество#Экономика#Новости#Ростовская область#Голубев Василий Юрьевич#Голубев#Алина Заярная
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