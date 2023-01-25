Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
Губернатор Ростовской области Василий Голубев усомнился в достоверности приводимых Росстатом данных о количестве бедных жителей региона. Голубев считает, что некоторые статистические исследования, например, об относительно низкой заработной плате в области, противоречат друг другу и не соответствуют высокой покупательской способности ростовчан.
«Диссонанс такой получается: покупаем мы в сравнении с другими регионами много, а средняя зарплата у нас ниже, чем у многих», — заявил Голубев.
Подобное противоречие, по мнению губернатора, складывается из-за неофициальных доходов местных жителей. Например, когда сотрудник местного предприятия получает «белую» зарплату в виде 5-10 тысяч рублей, а затем «черную» в виде гораздо большей суммы. Однако статистика опирается только на данные об официальной заработной плате.
«Но нам надо заниматься не вообще бедностью, а той частью населения, которая реально относится к этой категории», — заключил глава региона.
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