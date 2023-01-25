Posted Сегодня, 16:00
Published Сегодня, 16:00
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Губернатор Василий Голубев доложил о гибели мобилизованного военнослужащего из Ростовской области. Жену и дочерей бойца глава региона навещал еще в ноябре. О смерти главы семейства стало известно через три недели после встречи.
Голубев заверил, что жене и дочерям военнослужащего оказывается всяческая поддержка со стороны региона. Поддержку получают и другие семьи участвующих в спецоперации военнослужащих. Губернатор призвал коллег сплотиться и продолжать оказывать мобилизованным и их семьям необходимую помощь.
Ранее ростовчан растрогало видео встречи бойца СВО с маленьким сыном на вокзале.