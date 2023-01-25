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Published Сегодня, 16:00

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Мобилизованный ростовчанин, семью которого ранее навещал Голубев, погиб в зоне СВО

25 января 2023, 16:00
Фото: Правительство Ростовской области
Встреча губернатора Голубева с семьей мобилизованного в ноябре 2022 года
В спецоперации погиб мобилизованный житель Ростовской области, с женой и дочками которого в ноябре общался губернатор Василий Голубев, об этом глава региона рассказал на сегодняшнем заседании правительства.

Губернатор Василий Голубев доложил о гибели мобилизованного военнослужащего из Ростовской области. Жену и дочерей бойца глава региона навещал еще в ноябре. О смерти главы семейства стало известно через три недели после встречи.

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Голубев заверил, что жене и дочерям военнослужащего оказывается всяческая поддержка со стороны региона. Поддержку получают и другие семьи участвующих в  спецоперации военнослужащих. Губернатор призвал коллег сплотиться и продолжать оказывать мобилизованным и их семьям необходимую помощь.

Ранее ростовчан растрогало видео встречи бойца СВО с маленьким сыном на вокзале.

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