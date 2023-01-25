Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
С 2021 года начальник колонии № 5 заставлял осужденных работать. В частности, они производили холодное оружие.
Кроме того, в колонии делали и продавали сувениры. Фигурант получил от заказчика 375 тысяч рублей, но на счет колонии перевел только часть средств. Остальные деньги обвиняемый потратил на себя.
После этого возбудили уголовное дело, суд приговорил фигуранта к двум годам заключения условно.
До этого трех предпринимателей осудили в Ростове за мошенничество с НДС на 60 млн рублей.