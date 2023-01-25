rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:26

Published Сегодня, 05:26

Modified Сегодня, 05:30

Updated Сегодня, 05:30

На Дону осудили экс-начальника колонии, который заставлял зэков делать оружие

Сегодня, 05:26
Фото: 1mi
В Ростовской области огласили приговор бывшему начальнику колонии, по требованию которого зэки изготовляли оружие, сообщили в УСКР по региону.

С 2021 года начальник колонии № 5 заставлял осужденных работать. В частности, они производили холодное оружие.

Кроме того, в колонии делали и продавали сувениры. Фигурант получил от заказчика 375 тысяч рублей, но на счет колонии перевел только часть средств. Остальные деньги обвиняемый потратил на себя.

Ростовчане стали получать листовки со способами защиты от украинских мошенников
Узнать подробнее

После этого возбудили уголовное дело, суд приговорил фигуранта к двум годам заключения условно. 

До этого трех предпринимателей осудили в Ростове за мошенничество с НДС на 60 млн рублей.

Читайте также:
Ростовчане стали получать листовки со способами защиты от украинских мошенниковНовый способ воровства Telegram-каналов появился у мошенниковВ Ростовской области рассказали о мошенниках, рассылающих «списки мобилизованных»
#Илья Протвинов#Суд#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Происшествие
Подпишитесь
Эксперт предложил перепроверить ростовчан, не отслуживших в армии
Сегодня, 07:39
«Нити сплелись»: что русские и армяне позаимствовали друг у друга в Ростове-на-Дону
Сегодня, 06:16
Вандалы разбили могилу актрисы Элины Быстрицкой, сыгравшей Аксинью в «Тихом Доне»
Вчера, 21:06
Новую дорогу из Крыма в Ростов-на-Дону за 400 млрд рублей назовут «Тавридой-2»
Вчера, 14:13
Эколог предупредил, из-за чего донская шемая может навсегда исчезнуть
Вчера, 14:00
Лесополосы хотят передавать сельхозпроизводителям в Ростовской области
Вчера, 13:44