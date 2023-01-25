Народная программа «Единой России» укрепит социальную сферу на Дону

Posted 25 января 2023, 07:35
Published 25 января 2023, 07:35
Modified 25 января 2023, 07:37
Updated 25 января 2023, 07:37
Ростовское региональное отделение «Единой России» в 2023 году продолжит работу по оказанию социальной поддержки пожилым людям, инвалидам, семьям, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья.
Важной составляющей работы партийцев также станет укрепление социальной сферы в рамках реализации народной программы.
Об этом на брифинге в Ростове-на-Дону сообщил председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко.
В качестве примера он рассказал, как решался в 2022 году такой вопрос, как монетизация льготного проезда в общественном транспорте.
«При активном участии депутатов «Единой России» был решен очень непростой вопрос о предоставлении права на бесплатный проезд в общественном транспорте для нескольких категорий жителей Дона. Причём замечу, что жителей Ростовской области устраивала монетизация предоставления такой льготы. Но часть наших избирателей, живущая в крупных городах, посчитала необходимым предоставить им право выбора между денежной компенсацией и продолжением права бесплатного проезда в общественном транспорте. После нескольких месяцев поиска и правового, и содержательного механизма предоставления этой льготы в Ростовской области в этом вопросе поставлена точка. И сегодня продолжается приём заявлений от жителей Дона, которые хотят получить натуральную льготу», - рассказал Александр Ищенко.
Как было отмечено на брифинге, 2022 год стал самым продуктивным в истории фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Ростовской области по реализации донских инициатив на федеральном уровне. Впервые за год удалось добиться более 20 федеральных решений, которые полностью или частично основаны на предложениях донских депутатов. Как уточнил Александр Ищенко, это стало возможным благодаря тому, что помимо традиционного взаимодействия с депутатами Государственной думы, эффективно заработал механизм продвижения донских законодательных инициатив через Генеральный совет партии.
Именно так было законодательно закреплено право родителей находиться со своими детьми-инвалидами в стационаре бесплатно. Еще родители детей-инвалидов получили право суммировать положенные им дополнительные ежемесячные дни отпуска, чтобы ребенку было удобно проходить лечение или реабилитацию.
«Важным направлением работы «Единой России» на Дону в 2023 году станет реализация народной программы, в рамках которой ведется строительство и капитальный ремонт школ, детских садов, больниц и поликлиник, домов культуры, уделяется внимание благоустройству общественных пространств, модернизации почтовых отделений», - отметил Александр Ищенко.
Качество и соблюдение сроков выполняемых работ находится в поле зрения депутатов и активистов «Единой России».
Всего в течение 2022 года в Ростовской области было построено пять новых школ и 20 детских садов, в рамках создания комфортной среды в городах и поселках преобразились 43 общественные территории в 28 муниципальных образованиях, продолжается работа по ремонту больниц и поликлиник, домов культуры и сельских клубов.
Поддержку творческой деятельности получают муниципальные театры, детские школы и училища искусств, проводится модернизация в сельских пунктах связи. Одно из наиболее масштабных направлений программы партии – социальная газификация. С апреля 2021 года на Дону обеспечена техническая возможность подключения более 17 тысяч домовладений, выполнено около 9 тысяч подключений.
В 2023 году будет построено и реконструировано 15 школ и шесть детских садов, ещё 29 школ и 7 детских садов будут капитально отремонтированы; продолжится строительство Областного детского хирургического центра инновационных технологий, ряда лечебных учреждений. Также запланирован капитальный ремонт нескольких больниц и поликлиник в Батайске, Волгодонске, Донецке, Новочеркасске, Ростове-на-Дону, Таганроге, Шахтах и 19 районах. Всего будут отремонтированы свыше 60 объектов здравоохранения. Обновятся и десятки объектов культуры и спорта.
В 2023 году основной задачей партии остается защита прав и интересов жителей региона, заключил Александр Ищенко.