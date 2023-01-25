Закупка активированного угля в 2022 году на сумму более 24,5 миллиона рублей тоже отмечена индикатором. В этом году цена контракта оказалась больше начальной максимальной цены. «СПАРК-Маркетинг» предупреждает, что увеличение стоимости контракта в пределах 10% допустимо, но только в том случае, если проектом контракта было предусмотрено такое изменение.