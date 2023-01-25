Posted Сегодня, 18:50
Published Сегодня, 18:50
Modified Сегодня, 18:52
Updated Сегодня, 18:52
Как и на что три года тратил деньги АО «Ростовводоканал» — выяснил корреспондент RostovGazeta.
За последние годы ростовчане все чаще жаловались на качество водопроводной воды. Для этого в 2021 году в донской столице появился даже телефон «горячей линии». Однако, по словам горожан, это не особо влияло на ситуацию.
Жители города тогда рассказывали, что ту воду, которая течет из кранов в квартирах, пить невозможно. У многих в бюджете появилась новая строка расходов — на бутилированную питьевую воду.
Проблема грязной воды отмечалась в домах во многих районах города. Так, проживающие на улицах Добровольского и Орбитальной Северного жилого массива жаловались на грязно-коричневую и вонючую воду.
Жители центра города в доме на Горького обращались с жалобами в СЭС на зеленый цвет воды.
Горожане дома на Портовой Западного района Ростова обращались в редакцию RostovGazeta с просьбой осветить ситуацию с отвратительно грязной и жирной водой, с очисткой которой не справлялся даже фильтр.
В «Ростовводоканале» постоянно разъясняли причины разного цвета, вонючего запаха и густоты питьевой воды.
Сообщали о запуске установки с углем, о сезонных явлениях, которые увеличивают концентрацию летучих органических веществ в реке Дон.
Заявляли о том, что качество соответствует всем нормам. Дошло даже до того, что бывший генеральный директор «Ростовводоканала», во время встречи с журналистами, наглядно выпил стакан некипяченой воды, доказывая ее безопасность.
Какие меры по оздоровлению ситуации и как предпринимал АО «Ростовводоканал», демонстрирует аналитика информационной системы СПАРК.
За 2021 год водоканал провел 322 торговые процедуры на сумму свыше полутора миллиарда рублей, заключив 260 контрактов. Самым дорогим стал контракт на поставку электрической энергии и мощности, стоимостью более 346 миллионов рублей.
Таким образом, цена этого контракта за день составила более одного миллиона рублей, что отмечено индикатором.
Торговая процедура проведена с двумя возможными нарушениями. СПАРК отметил, что цена контракта оказалась более, чем на 10% выше предельного максимального значения начальной цены.
Второй индикатор торговой процедуры отмечает, что часть документов оказалась недоступна для поиска. А это, по данным системы СПАРК, может являться признаком ограничения конкуренции. Ведь невозможность копирования шаблонов и описания закупаемых услуг увеличивает срок подготовки заявок для участников торга. И может быть причиной ошибок в описательной части предлагаемых к поставке услуг.
В 2021 году Водоканал действительно закупал порошкообразный активированный уголь. Стоимость контракта составила свыше 32, 4 миллиона рублей. По данным «СПАРК-Маркетинга», эта торговая процедура прошла с четырьмя вероятными нарушениями.
Участники закупки, организованной конкурентным способом, не предложили снижения цены. А отсутствие конкурентной борьбы в ходе проведения торга, по предостережению индикатора, является одним из признаков наличия возможного картельного сговора участников.
Был запрос и на разъяснение положений документации. А это, предупреждает индикатор, может служить признаком того, что документация торга могла содержать противотечения, ошибки и неточности. Или же заказчик не указал необходимую информацию. Часть документов торга оказалась недоступна для поиска. Такой подход индикатор расценивает признаком ограничения конкуренции.
Второй контракт на поставку порошкового активированного угля, стоимостью уже более 64,6 миллиона рублей, предприятие заключило через несколько дней.
В рамках этого контракта были приобретены сложные реагенты. Торговую процедуру «СПАРК-Маркер» также отметил индикаторами.
Во-первых, торги проведены без снижения цены, что может считаться низкоэффективной закупкой. Во-вторых, индикатор выявил отсутствие конкурентной борьбы в ходе проведения торга. Минимальное снижение цены при участии нескольких заявок, «СПАРК-Маркетинг» расценивает одним из возможных признаков наличия картельного сговора участников.
В целом за 2021 год АО «Ростовводоканал» заключил 260 контрактов. Из них 206 отмечены индикаторами. В основном, претензии индикатора заключались к части документации, которая оказывалась недоступной для поиска.
Были запросы на разъяснение положений документации. Нередко в торге на закупку, организованную конкурентным способом, был зафиксирован единственный участник.
А начальная максимальная цена контракта оказывалась выше более, чем на 10%. В числе таких примеров — закупка услуг по мейлированию извещений и квитанций на оплату водоснабжения, а также доставка их физическим лицам. Стоимость этого контракта составила более 23,4 миллиона рублей.
В 2022 году АО «Ростовводоканал» опубликовал 376 позиций план-графика, рассчитывая инвестировать более 4,9 миллиарда рублей. Однако, по данным СПАРК, на практике было освоено лишь более 1,9 миллиарда рублей.
Самым дорогим контрактом предприятия, стоимостью более 1,3 миллиарда рублей, стала закупка поставок электрической энергии с конца мая 2022 года по январь 2024-го. Проведение торговой процедуры «СПАРК-Маркетинг» отметил многими индикаторами. Был запрос на разъяснение положений документации. Часть документов оказалась недоступной для поиска. Также, индикатор выявил отсутствие конкурентной борьбы в ходе проведения закупки. Подчеркнув, что минимальное снижение цены при участии нескольких заявок может являться одним из признаков картельного сговора участников.
Закупка активированного угля в 2022 году на сумму более 24,5 миллиона рублей тоже отмечена индикатором. В этом году цена контракта оказалась больше начальной максимальной цены. «СПАРК-Маркетинг» предупреждает, что увеличение стоимости контракта в пределах 10% допустимо, но только в том случае, если проектом контракта было предусмотрено такое изменение.
За 2022 год, по данным «СПАРК-Маркетинг» АО «Ростовводоканал» заключил 201 контракт, из которых 20 отмечено индикаторами. В их числе — закупка дисковых фланцевых затворов с двойным эксцентриситетом с маховиком и редуктором, стоимостью более 2,4 миллиона рублей.
Экономия контракта превысила 25%, что по оценкам индикатора, является значительным. И может привести к риску исполнения контракта ненадлежащим образом — в частности, поставкой затворов низкого качества.
Сэкономил водоканал и на других закупках: реагента — флокулянта катионного, а также на закупке шиберных задвижек. Эти контракты индикатор отметил высокой разницей между начальной ценой и ценой, предложенной победителем торга.
На 2023 год ОА «Ростовводоканал» разместил 223 позиции план-графика, на которые предусмотрено более 1,4 миллиарда рублей. Это меньше в сравнении с предыдущим годом на 440,2 миллиона.
На момент публикации статьи, в 2023 году водоканал заключил 11 контрактов, на общую сумму свыше 298,1 миллиона рублей. В целом, пять контрактов организации из 11, заключенных в текущем году, оказались отмечены индикаторами. Все эти торги были проведены с единственным участником.
Так, при торговой процедуре на поставку чугунных люков стоимостью более 1,7 миллиона рублей были запросы на разъяснение положений документации. Часть документов оказалась недоступной для поиска.
В результате на закупку, организованной конкурентным способом, была подана лишь одна заявка. Индикатор разъясняет, что при наличии достаточного количества альтернативных поставщиков, это является признаком ограничения конкуренции, или организации торгов под конкретного исполнителя. Такую закупку можно охарактеризовать низкоэффективной.
Ситуацию в госзакупках Ростовской области эксперты характеризуют сложной. По их словам, любой подряд на Дону подразумевает отсутствие контроля за недостатками, подмену стройматериалов и многое другое.
О том, как победить эту ситуацию, высказались эксперты в статье: «Связи рождаются в баньке»: почему в Ростовской области не могут победить коррупцию.