Вот как Сарьян описывал русские и украинские свадьбы в Нахичевани: «Украинско-русская свадьба в этих местах представляла собой следующее зрелище. По улице проходила празднично-нарядная процессия, женщины пели хором песни, славили невесту и жениха, неся в руках подарки и приданое невесты: зеркала, самовар, подушки, а тяжелые предметы, такие как кровать, шкаф, стол, стулья, везли на повозках. Процессию сопровождали органист, дудочники и барабанщик. Пение завершалось бурной пляской, во время которой под звуки „Барыни“ подбрасывались в воздух предметы приданого. Любопытно, что „Барыню“ играли и армянские зурначи, и органисты».