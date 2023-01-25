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Posted Сегодня, 06:16

Published Сегодня, 06:16

Modified Сегодня, 06:18

Updated Сегодня, 06:18

«Нити сплелись»: что русские и армяне позаимствовали друг у друга в Ростове-на-Дону

Сегодня, 06:16
Фото: Grigoriy Ter-Ghevondyan/CC0/wikimedia.org

Краевед рассказал, что русские и армяне позаимствовали друг у друга в Ростове-на-Дону

Армянские поселения появились на Дону в 1779 году, когда по Указу императрицы Екатерины Великой был основан армянскими переселенцами из Крыма город Нор Нахичеван (впоследствии Нахичевань-на-Дону) и пять сел − Чалтырь, Большие Салы, Султан Салы, Крым, Несветай.

Очень быстро стали родниться армянский, русский, украинский народы и казаки на донской земле. И если вначале казаки испытывали некоторое недоверие к пришлым из Крыма, то потом стали относиться как к родным. В разговоре между собой казаки донских армян нередко называли «нашими армянами».

Нахичеванский поэт, драматург, педагог и музыкант Федор Сергеевич Готьян в романе «Антон Горбонос» очень интересно и образно описывает, как роднились армяне и казаки между собой:

«Живя в постоянном соседстве с украинцами и казаками, армяне много заимствовали у них, но и сами тоже передавали им свое, издалека завезенное. Нити сплетались. Корни уходили вглубь, все больше и больше завязывался узелок…»

Неоценимая помощь

Помощь армянским беженцам оказали донские казаки в 1915 году. Спасаясь от геноцида во время Первой мировой войны, тысячи армян бежали в Россию, в том числе и в Нахичевань-на-Дону.

Сбор средств в пользу армянских беженцев проходил по всей области Войска Донского. В. Сидоров в «Энциклопедии старого Ростова и Нахичевани-на-Дону» приводит текст воззвания того времени: «Наступили кошмарные дни для армян… Разбойные турецкие орды не признают никаких божеских и человеческих законов. Они грабят, насилуют, убивают беззащитных армян. Стариков и женщин без всякой жалости истребляют. И вот турецкие армяне обращают свой взор на Белого царя и русский народ, с надеждой ждут спасения от злого турецкого насилия». (Владимир Сидоров. Энциклопедия старого Ростова и Нахичевани-на-Дону. Донская государственная публичная библиотека Ростова-на-Дону. 1994. Стр. 68)

Спасаясь от геноцида во время Первой мировой войны, тысячи армян бежали в Россию, в том числе и в Нахичевань-на-Дону. Армяне-беженцы из Османской империи, во время резни армянского населения, 1915 год.
Фото: npr.org/CC0/wikimedia.org

Русская колония, как тогда говорили, была довольно крупной. В городе Нахичевани действовали три русских православных храма − Александро-Невский, Софиевский и Александрийский (он единственный из русских православных храмов Нахичевани сохранился до наших дней).

Незабываемые нахичеванские русско-украинские свадьбы

Выдающий советский и армянский художник Мартирос Сергеевич Сарьян, который был не только донским армянином, но и вырос в Нахичевани-на-Дону, оставил интересные воспоминания. Он писал, что в Нахичевани к началу ХХ века русское население стало расти. Как пишет Сарьян, некоторые русские и украинцы, долго прожив по соседству с донскими армянами, породнились с ними. Сарьян приводит уникальные примеры того, как славяне свободно говорили на армянском.

А как интересно Сарьян рассказывает о свадьбах, которые играли в Нахичевани. С моей точки зрения, книга Мартироса Сергеевича «Из моей жизни» уникальна еще и тем, что написана не только выдающимся и всемирно известным художником, но и непосредственно очевидцем и участником всех тех интернациональных нахичеванских гуляний.

Арам Хачатурян и Мартирос Сарьян на фоне портрета композитору. Советский и армянский художник Мартирос Сергеевич Сарьян, вырос в Нахичевани-на-Дону.
Фото: Liana Karapetyan H/CC BY-SA 4.0/wikimedia.org

Вот как Сарьян описывал русские и украинские свадьбы в Нахичевани: «Украинско-русская свадьба в этих местах представляла собой следующее зрелище. По улице проходила празднично-нарядная процессия, женщины пели хором песни, славили невесту и жениха, неся в руках подарки и приданое невесты: зеркала, самовар, подушки, а тяжелые предметы, такие как кровать, шкаф, стол, стулья, везли на повозках. Процессию сопровождали органист, дудочники и барабанщик. Пение завершалось бурной пляской, во время которой под звуки „Барыни“ подбрасывались в воздух предметы приданого. Любопытно, что „Барыню“ играли и армянские зурначи, и органисты».

«По улице проходила празднично-нарядная процессия, женщины пели хором песни, славили невесту и жениха, неся в руках подарки и приданое невесты»
Фото: Музей народной культуры

То есть любой праздник, любое важное событие соседи в Нахичевани независимо от национальности отмечали все вместе и дружно. Вот так роднились донские армяне с русскими, украинцами и казаками. Вот так во взаимодействии разных культур и традиций рождалась наша уникальная донская культура.

Георгий Багдыков

#Елена Янкевич
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