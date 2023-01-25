В Ростовской области продолжает обсуждаться тема отчисления из Новочеркасского медицинского колледжа пяти студентов из Чечни и Дагестана. Руководству образовательного учреждения не понравилось то, что девушки надевали на занятия хиджаб. Это противоречило внутренним правилам колледжа. Девушки же упирали на то, что хиджаб никак не пропагандировал в учебном заведении их религиозные взгляды и не мешал их обучению.