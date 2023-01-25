Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
В Ростовской области продолжает обсуждаться тема отчисления из Новочеркасского медицинского колледжа пяти студентов из Чечни и Дагестана. Руководству образовательного учреждения не понравилось то, что девушки надевали на занятия хиджаб. Это противоречило внутренним правилам колледжа. Девушки же упирали на то, что хиджаб никак не пропагандировал в учебном заведении их религиозные взгляды и не мешал их обучению.
После громких обсуждений руководство медицинского колледжа решило восстановить девушек. Однако, как рассказал отстаивающий права студенток руководить Национальной ассоциации юристов России Руслан Нагиев, девушки изъявили желание перевестись в медицинские образовательные учреждения Ростова или Махачкалы. Там ношение платков студентками не запрещено. Но сперва девушкам все равно предстоит восстановиться в учебе.
Ранее муфтий посоветовал ростовским студенткам поменять хиджаб на косынку.