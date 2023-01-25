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Published Сегодня, 14:24

Modified Сегодня, 14:26

Updated Сегодня, 14:26

Отчисленные за хиджабы студентки хотят перевестись на учебу в Ростов или Махачкалу

25 января 2023, 14:24
Фото: آرمین/CC0/wikimedia.org
Отчисленные из медколледжа студентки заявили о желании перевестить на учебу в Ростов
Отчисленные из-за ношения хиджаба из Новочеркасского медицинского колледжа студентки готовы перевестись на учебу в Ростов или Махачкалу, заявил руководитель Национальной ассоциации юристов России Руслан Нагиев.

В Ростовской области продолжает обсуждаться тема отчисления из Новочеркасского медицинского колледжа пяти студентов из Чечни и Дагестана. Руководству образовательного учреждения не понравилось то, что девушки надевали на занятия хиджаб. Это противоречило внутренним правилам колледжа. Девушки же упирали на то, что хиджаб никак не пропагандировал в учебном заведении их религиозные взгляды и не мешал их обучению.

В Новочеркасске отчисление студенток в хиджабах объяснили медицинскими правилами
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После громких обсуждений руководство медицинского колледжа решило восстановить девушек. Однако, как рассказал отстаивающий права студенток руководить Национальной ассоциации юристов России Руслан Нагиев, девушки изъявили желание перевестись в медицинские образовательные учреждения Ростова или Махачкалы. Там ношение платков студентками не запрещено. Но сперва девушкам все равно предстоит восстановиться в учебе.

Ранее муфтий посоветовал ростовским студенткам поменять хиджаб на косынку.

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