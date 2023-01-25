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Posted Сегодня, 12:31

Published Сегодня, 12:31

Modified Сегодня, 12:33

Updated Сегодня, 12:33

Откусившего мужчине руку верблюда проверят на бешенство в Ростовской области

Сегодня, 12:31
Фото: Ltshears/CC BY SA/wikimedia.org
Откусившего мужчине руку верблюда проверят на бешенство в Ростовской области
В Ростовской области планируется проверить на бешенство верблюда, из-за которого местный житель лишился руки, сообщили в Азовской ветстанции.

Ранее появилась информация о мужчине, который пытался погладить верблюда, а тот его укусил. В результате пострадавшему ампутировали руку из-за угрозы гангрены. 

Теперь в Азовской ветстанции рассказали 1Rnd, что верблюд Барон Мюнхгаузен не был зарегистрирован, хотя это является обязательным. Поэтому проблематично определить его состояние здоровья. 

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«Животное обследовали и изолировали от остальных. Во время карантина за ним будут вести клиническое наблюдение», — сказано в сообщении.

Отмечается, что верблюда также проверят на бешенство.

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