Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Ранее появилась информация о мужчине, который пытался погладить верблюда, а тот его укусил. В результате пострадавшему ампутировали руку из-за угрозы гангрены.
Теперь в Азовской ветстанции рассказали 1Rnd, что верблюд Барон Мюнхгаузен не был зарегистрирован, хотя это является обязательным. Поэтому проблематично определить его состояние здоровья.
«Животное обследовали и изолировали от остальных. Во время карантина за ним будут вести клиническое наблюдение», — сказано в сообщении.
Отмечается, что верблюда также проверят на бешенство.