Айка появилась на свет в Ростовском зоопарке три года назад. Ее отец — белый медведь Айон из Ижевска, а мама — белая медведица Комета из Чехии. Айон участвует в программе по увеличению популяции белых медведей. Поэтому его потомство для дальнейшего размножения переводят в другие зоопарки. Не стала исключением и подросшая Айка, которую планировалось передать Алматинскому зоопарку.