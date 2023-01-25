Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Евроазиатская региональная ассоциация зоопарков и аквариумов пришла к выводу, что зоопарк в Алмате не готов к приему у себя белого медвежонка Айки, находящейся сейчас в Ростове-на-Дону. Казахстанскому учреждению предстоит привести вольер для медвежонка в соответствие с необходимыми условиями содержания белых медведей, уточняет «Интерфакс».
Айка появилась на свет в Ростовском зоопарке три года назад. Ее отец — белый медведь Айон из Ижевска, а мама — белая медведица Комета из Чехии. Айон участвует в программе по увеличению популяции белых медведей. Поэтому его потомство для дальнейшего размножения переводят в другие зоопарки. Не стала исключением и подросшая Айка, которую планировалось передать Алматинскому зоопарку.
Ранее зоолог раскритиковал вольер для ростовского медвежонка Айки в зоопарке Алматы.