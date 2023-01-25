rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:55

Published Сегодня, 13:55

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

Переезд в Казахстан пока «не светит» медведице Айке из зоопарка в Ростове

25 января 2023, 13:55
Фото: Ростовский-на-Дону зоопарк
Белый медвежонок Айка все-таки не уедет из Ростова в Казахстан

Алматинский зоопарк оказался не готов принять медведицу Айку из Ростова

Зоопарк в Казахстане заявил, что пока не готов принять у себя ростовского белого медвежонка Айку, сообщили в пресс-службе Алматинского зоопарка.

Евроазиатская региональная ассоциация зоопарков и аквариумов пришла к выводу, что зоопарк в Алмате не готов к приему у себя белого медвежонка Айки, находящейся сейчас в Ростове-на-Дону. Казахстанскому учреждению предстоит привести вольер для медвежонка в соответствие с необходимыми условиями содержания белых медведей, уточняет «Интерфакс».

«Ну и дыра»: ростовчане ошарашены новым вольером медвежонка Айки в Алмате
Узнать подробнее

Айка появилась на свет в Ростовском зоопарке три года назад. Ее отец — белый медведь Айон из Ижевска, а мама — белая медведица Комета из Чехии. Айон участвует в программе по увеличению популяции белых медведей. Поэтому его потомство для дальнейшего размножения переводят в другие зоопарки. Не стала исключением и подросшая Айка, которую планировалось передать Алматинскому зоопарку.

Ранее зоолог раскритиковал вольер для ростовского медвежонка Айки в зоопарке Алматы.

Читайте также:
Зоолог раскритиковал вольер для ростовского медвежонка Айки в зоопарке АлматыВ зоопарке рассказали, почему ростовчанам придется расстаться с медвежонком АйкойБелый медвежонок Айка из Ростовского зоопарка переедет на ПМЖ в Казахстан
#Алина Заярная#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростов#Алматы#Чехия#Видео
Подпишитесь
Эксперт предложил перепроверить ростовчан, не отслуживших в армии
Сегодня, 07:39
«Нити сплелись»: что русские и армяне позаимствовали друг у друга в Ростове-на-Дону
Сегодня, 06:16
В Ростовской области за 250 млн рублей продают рыбоводную компанию, снабжающую ДНР
Сегодня, 08:05
В реконструкцию детской горбольницы в центре Ростова вложат 360 млн рублей
Сегодня, 06:40
В Ростовской области новый водовод в ДНР собираются запустить в работу к 1 апреля
Сегодня, 06:19
Более 18 млн пытались взыскать с властей донского района из-за мусорного полигона
Сегодня, 06:17