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Posted Сегодня, 09:19

Published Сегодня, 09:19

Modified Сегодня, 09:21

Updated Сегодня, 09:21

Под Ростовом пассажирский автобус врезался в «ГАЗель» 24 января

Сегодня, 09:19
Фото: ТГ канал batayskgorod
Под Ростовом пассажирский автобус врезался в «ГАЗель» 24 января
В Батайске на улице Фермерской на подъездах к Ростову столкнулись «ГАЗель» и рейсовый автобус, об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
Сюжет
Дтп

Местное сообщество опубликовало видео, снятое очевидцами, на котором запечатлено место столкновения грузового автомобиля и автобуса маршрута «Азов — Ростов-на-Дону». 

Сообщается, что днем во вторник, 24 января, на улице Фермерской в Батайске произошло столкновение.

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По информации очевидцев, полученной порталом Dondау, водитель грузового автомобиля решил резко развернуться, а водитель автобуса не успел среагировать на его маневр и врезался в «ГАЗель».

Авария произошла на малой скорость, а потому оба водителя и пассажиры не пострадали, а вот автобус получил серьезные повреждения, которые помешают ему вернуться к работе. 

Ранее 13 человек пострадали в ДТП с автобусом.

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