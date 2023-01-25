Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Местное сообщество опубликовало видео, снятое очевидцами, на котором запечатлено место столкновения грузового автомобиля и автобуса маршрута «Азов — Ростов-на-Дону».
Сообщается, что днем во вторник, 24 января, на улице Фермерской в Батайске произошло столкновение.
По информации очевидцев, полученной порталом Dondау, водитель грузового автомобиля решил резко развернуться, а водитель автобуса не успел среагировать на его маневр и врезался в «ГАЗель».
Авария произошла на малой скорость, а потому оба водителя и пассажиры не пострадали, а вот автобус получил серьезные повреждения, которые помешают ему вернуться к работе.
Ранее 13 человек пострадали в ДТП с автобусом.