Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
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Updated Сегодня, 15:41
Пресс-секретарь администрации Ростова Мария Петрова заверила, что информация о вырубке части Александровского лесопитомника не является достоверной. Дело в том, что ранее сообщалось о строительстве бассейна неподалеку от рощи. Ради возведения объекта якобы и было необходимо избавиться от части деревьев.
Однако в мэрии уточнили, что участок, который выделили для строительства бассейна, находится в общественно-деловой зоне. Он не входит в границы городских лесов и особо охраняемых природных территорий и лесопитомников. Тем не менее, часть деревьев рядом с будущей постройкой все равно уничтожат, их точное количество будет названо позднее. Чтобы восполнить утрату, власти предусмотрели компенсационное озеленение.
Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды заявило, что уровень воды в реке Дон упал до критически низких значений. Речь идет об участке от Аксая до Азова.
Вероятной причиной понижения воды называются погодные условия, в частности, сильный ветер. В среду, 25 января, в регионе наблюдается сухая и безоблачная погода. Температура воздуха днем в среднем колеблется на уровне +2 градусов, а ночью — -6.
В среду, 25 января, сразу два главы районных администрации сообщили о своих отставках. Так, в СМИ поступила информация, что со своего поста ушел глава Пролетарского района Ростова Егор Долматов. Должность он занимал более пяти лет. Долматов являлся самым молодым из действующих глав районных администраций города.
Ушел ли Долматов по собственному желанию или под давлением «сверху», не известно. Однако в последнее время его имя часто фигурировало в скандале вокруг знаменитой пятиэтажки в переулке Кривошлыковском, 4. Вопрос признания дома аварийным и расселения его местных жителей породил несколько судебных разбирательств, критику властей в СМИ и даже обсуждение ситуации на федеральном ТВ.
Также в этот день заявление об отставке подал глава администрации города Шахты Ростовской области Андрей Ковалев. СМИ сообщают, что о своем решении чиновник доложил после брифинга на строительном объекте. Причины отставки он не назвал.
Теперь отставку Ковалева должна принять городская Дума, а его обязанности временно будет исполнять первым заместитель Алексей Тушминцев.