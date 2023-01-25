Ушел ли Долматов по собственному желанию или под давлением «сверху», не известно. Однако в последнее время его имя часто фигурировало в скандале вокруг знаменитой пятиэтажки в переулке Кривошлыковском, 4. Вопрос признания дома аварийным и расселения его местных жителей породил несколько судебных разбирательств, критику властей в СМИ и даже обсуждение ситуации на федеральном ТВ.