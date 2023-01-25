rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:53

Published Сегодня, 04:53

Modified Сегодня, 04:57

Updated Сегодня, 04:57

Ростовчане стали получать листовки со способами защиты от украинских мошенников

Сегодня, 04:53
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону в почтовые ящики разложили листовки, в которых написаны способы защиты от мошенников из Украины, сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте».

В листовке написано, что аферисты воруют деньги граждан и передают их в пользу ВСУ. Мошенники звонят людям, представляясь сотрудниками банка или правоохранительных органов.

После этого потерпевшим говорят, что они стали жертвой мошенников и предлагают спасти деньги. Для этого их просят перевести якобы на безопасный счет.

«Ничего не делайте по командам обманщиков. Не берите кредитов, никуда не переводите деньги», — сказано в сообщении.

Новый способ воровства Telegram-каналов появился у мошенников
Узнать подробнее

Официальной информации о распространяемых листовках не поступало, она уточняется.

«Что сейчас еще есть те люди, которые берут трубку от незнакомых номеров? Зря», — написали пользователи в комментариях.

До этого в Ростовской области рассказали о мошенниках, рассылающих «списки мобилизованных.

Читайте также:
Новый способ воровства Telegram-каналов появился у мошенниковВ Ростовской области рассказали о мошенниках, рассылающих «списки мобилизованных»«Раздаривающие золото» мошенники стали орудовать в переходах в Ростове
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Происшествие
Подпишитесь
В Ростовской области жителей учат выбрасывать елки и искать бомбоубежища
Вчера, 15:23
Ростовский эксперт Михайлов высказался о запрете на выезд из России
Вчера, 19:56
Вандалы разбили могилу актрисы Элины Быстрицкой, сыгравшей Аксинью в «Тихом Доне»
Вчера, 21:06
Новую дорогу из Крыма в Ростов-на-Дону за 400 млрд рублей назовут «Тавридой-2»
Вчера, 14:13
Эколог предупредил, из-за чего донская шемая может навсегда исчезнуть
Вчера, 14:00
Лесополосы хотят передавать сельхозпроизводителям в Ростовской области
Вчера, 13:44