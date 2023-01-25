Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
Modified Сегодня, 04:57
Updated Сегодня, 04:57
В листовке написано, что аферисты воруют деньги граждан и передают их в пользу ВСУ. Мошенники звонят людям, представляясь сотрудниками банка или правоохранительных органов.
После этого потерпевшим говорят, что они стали жертвой мошенников и предлагают спасти деньги. Для этого их просят перевести якобы на безопасный счет.
«Ничего не делайте по командам обманщиков. Не берите кредитов, никуда не переводите деньги», — сказано в сообщении.
Официальной информации о распространяемых листовках не поступало, она уточняется.
«Что сейчас еще есть те люди, которые берут трубку от незнакомых номеров? Зря», — написали пользователи в комментариях.
До этого в Ростовской области рассказали о мошенниках, рассылающих «списки мобилизованных.