На совещании секретарей районных комитетов КПРФ в Ростове-на-Дону коммунисты одобрили текст обращения к президенту Владимиру Путину. Они хотят попросить главу государства вернуть городу Волгоград прежнее название — Сталинград. Коммунисты уверены, что с их идеей согласятся все россияне.