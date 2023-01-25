Posted Сегодня, 16:26
Published Сегодня, 16:26
Modified Сегодня, 16:28
Updated Сегодня, 16:28
На совещании секретарей районных комитетов КПРФ в Ростове-на-Дону коммунисты одобрили текст обращения к президенту Владимиру Путину. Они хотят попросить главу государства вернуть городу Волгоград прежнее название — Сталинград. Коммунисты уверены, что с их идеей согласятся все россияне.
Название «Сталинград» депутаты назвали «историческим». Также они вспомнили о знаменитой Сталинградской битве, перевернувшей весь ход Второй мировой войны в пользу Советского Союза.
Разумеется, не оставили без внимания коммунисты и Иосифа Сталина. Они заверяют, что большинство россиян одобряют деятельность вождя и считают ее «безусловно позитивной и выдающейся».
Заключили свое послание Путину ростовские коммунисты мыслью о том, что переименование Волгограда в Сталинград станет «символом непобедимости России».
Ранее Путин заявил, что 15% россиян нуждаются в психологической помощи.