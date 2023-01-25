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Published Сегодня, 16:26

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Updated Сегодня, 16:28

Ростовские коммунисты просят Путина переименовать Волгоград в Сталинград

25 января 2023, 16:26
Фото: wikipedia.org
Депутаты ростовского отделения КПРФ выступили с инициативой переименовать Волгоград в Сталинград, соответствующее обращение к президенту Путину опубликовано на сайте коммунистов.

На совещании секретарей районных комитетов КПРФ в Ростове-на-Дону коммунисты одобрили текст обращения к президенту Владимиру Путину. Они хотят попросить главу государства вернуть городу Волгоград прежнее название — Сталинград. Коммунисты уверены, что с их идеей согласятся все россияне.

Название «Сталинград» депутаты назвали «историческим». Также они вспомнили о знаменитой Сталинградской битве, перевернувшей весь ход Второй мировой войны в пользу Советского Союза.

Разумеется, не оставили без внимания коммунисты и Иосифа Сталина. Они заверяют, что большинство россиян одобряют деятельность вождя и считают ее «безусловно позитивной и выдающейся».

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Заключили свое послание Путину ростовские коммунисты мыслью о том, что переименование Волгограда в Сталинград станет «символом непобедимости России».

Ранее Путин заявил, что 15% россиян нуждаются в психологической помощи.

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