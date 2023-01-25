С 1 марта могут измениться правила пересечения границы на авто

Как пишет Infox со ссылкой на РИА «Новости», новые правила могут коснуться как грузового, так и пассажирского транспорта, как российских, так и иностранных перевозчиков. Инициатива по введению этой меры принадлежит главе комитета Госдумы по транспорту Евгению Москвичеву.