С 1 марта могут измениться правила пересечения границы на авто

Posted Сегодня, 19:00
Published Сегодня, 19:00
Modified Сегодня, 19:01
Updated Сегодня, 19:01
Как пишет Infox со ссылкой на РИА «Новости», новые правила могут коснуться как грузового, так и пассажирского транспорта, как российских, так и иностранных перевозчиков. Инициатива по введению этой меры принадлежит главе комитета Госдумы по транспорту Евгению Москвичеву.
Многих экспертов данное предложение насторожило, поскольку они опасаются, что нововведение постепенно приобретет разрешительный характер для выезжающих за границу. Также они указывают на риск возникновения пробок у пограничных пунктов.