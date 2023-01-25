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Posted Сегодня, 05:10

Published Сегодня, 05:10

Modified Сегодня, 05:16

Updated Сегодня, 05:16

Синоптики рассказали о погоде в Ростове-на-Дону в конце января

Сегодня, 05:10
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону в конце января будет складываться прохладная погода, а ночью возможны заморозки, сообщили в Гидрометцентре.

В среду, 25 января, температура составит плюс два градуса. Будет облачно, а порывы ветра достигнут четырех метров в секунду.

Ночью похолодает до минус шести градусов, а днем в четверг воздух прогреется до плюс двух градусов. В остальном погода не поменяется.

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В пятницу в Ростове будет около одного градуса, сильный ветер сохранится. В субботу и воскресенье, 28 и 29 января, средняя температура составит плюс три градуса.

В ночь на понедельник могут выпасть снег с дождем, осадки прекратятся утром. К концу месяца потеплеет до плюс четырех градусов.

Ранее сильный ветер погнул светофоры в Ростове-на-Дону.

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