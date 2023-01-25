Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
В среду, 25 января, температура составит плюс два градуса. Будет облачно, а порывы ветра достигнут четырех метров в секунду.
Ночью похолодает до минус шести градусов, а днем в четверг воздух прогреется до плюс двух градусов. В остальном погода не поменяется.
В пятницу в Ростове будет около одного градуса, сильный ветер сохранится. В субботу и воскресенье, 28 и 29 января, средняя температура составит плюс три градуса.
В ночь на понедельник могут выпасть снег с дождем, осадки прекратятся утром. К концу месяца потеплеет до плюс четырех градусов.
Ранее сильный ветер погнул светофоры в Ростове-на-Дону.