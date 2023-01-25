В среду, 25 января, украинские хакеры совершили атаку на российского оператора кабельного телевидения. После взлома им удалось поставить на сетку вещания выступление украинского президента Владимира Зеленского. Видео с его обращением увидели на своих экранах и жители нескольких городов в Ростовской области, в Крыму и Белгородской области.