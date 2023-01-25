Posted Сегодня, 16:25
Published Сегодня, 16:25
Modified Сегодня, 16:27
Updated Сегодня, 16:27
В среду, 25 января, украинские хакеры совершили атаку на российского оператора кабельного телевидения. После взлома им удалось поставить на сетку вещания выступление украинского президента Владимира Зеленского. Видео с его обращением увидели на своих экранах и жители нескольких городов в Ростовской области, в Крыму и Белгородской области.
Однако обращение главы соседнего государства, скорее, развеселило местных жителей. «Соскучился по эфирам в России», — пишут они, вспоминая былые времена, когда Зеленский был актером и телеведущим.
«Ну и что? Лишний раз дули ему покрутили зрители у экранов!», «Когда в бою показать себя не могут, надежда только на такую ерунду и остается», — отмечают комментаторы.
Многие также усомнились в эффективности подобной акции со стороны украинских хакеров: «А кто-то еще ТВ вообще смотрит?», «Ну и смысл? Это выступление убрали из эфира и пяти минут не прошло».
Ранее украинские власти заявили, что Киев отказался от планов захватить Ростовскую область.