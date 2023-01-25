Татьяны составляют 5% от женской базы Tele2

При оценке представленности этого имени в разных возрастных группах заметно, что оно более популярно у старших поколений. Большая часть Татьян в сети Tele2 попадает в группы старше 61 года и 41-50 лет — по 26%. У клиенток в группах 31-40 лет и 51-60 лет имя Татьяна встречается чуть реже — на него приходится 23% и 19% соответственно от всех Татьян в сети Tele2. А вот девушек по имени Таня студенческого возраста совсем мало — всего около 1,3%. В категории молодых от 24 до 30 лет — примерно 4,6% Татьян в сети Tele2.