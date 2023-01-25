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Posted Сегодня, 15:02

Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

Украинских хакеров обвинили в трансляции Зеленского по ТВ в Ростовской области

25 января 2023, 15:02
Фото: ТГ канал "Подслушано в Каменске"
Украинских хакеров обвинили в трансляции Зеленского по ТВ в Ростовской области
Жители Ростовской области стали жаловаться, что по нескольким российским каналам показывают только президента Украины Владимира Зеленского, сообщили они в соцсетях.

Так, жалобы поступают от жителей Шахт, обвинивших украинских хакеров во взломе кабельного ТВ-оператора. По их словам, по каналам начали показывать Зеленского.

Аналогичные сообщения поступили и из Каменска-Шахтинского.

«По всем 20 каналам это было, они влезли в цифровое эфирное вещание», — заявили местные жители.

Украинских хакеров обвинили в трансляции Зеленского по ТВ в Ростовской области

Официальной информации о случившемся не поступало, сейчас она уточняется. Пользователи в комментариях написали, что смотреть подобное является эмоциональным насилием.

«Выключить надо телевизор и все. Пусть пыхтят вхолостую», — пишут жители региона.

«Если только пенсионеры на кабельном ТВ, у молодежи все через Интернет», — говорится в комментариях.

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