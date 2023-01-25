Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Так, жалобы поступают от жителей Шахт, обвинивших украинских хакеров во взломе кабельного ТВ-оператора. По их словам, по каналам начали показывать Зеленского.
Аналогичные сообщения поступили и из Каменска-Шахтинского.
«По всем 20 каналам это было, они влезли в цифровое эфирное вещание», — заявили местные жители.
Официальной информации о случившемся не поступало, сейчас она уточняется. Пользователи в комментариях написали, что смотреть подобное является эмоциональным насилием.
«Выключить надо телевизор и все. Пусть пыхтят вхолостую», — пишут жители региона.
«Если только пенсионеры на кабельном ТВ, у молодежи все через Интернет», — говорится в комментариях.