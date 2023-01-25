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Posted Сегодня, 10:00

Published Сегодня, 10:00

Modified Сегодня, 10:46

Updated Сегодня, 10:46

Уровень воды в реке Дон в Ростове упал до критических отметок

Сегодня, 10:00
Фото: 33.mchs.gov.ru
Уровень воды в реке Дон в Ростове упал до критических отметок с утра с 25 января

Из-за сильного ветра уровень воды в Дону снизился до критических отметок 25 января

В Ростове-на-Дону утром в среду, 25 января, упал уровень воды в реке Дон, сообщили в Северо-Кавказском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Речь идет об участке Аксай-Азов, где сохраняются низкие уровни воды. Известно, что они ниже неблагоприятных отметок.

Согласно прогнозам, в среду температура составит плюс два градуса, осадков в Ростове не будет. Но ветер может усилиться до шести метров в секунду.

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Ночью в город придут заморозки до минус шести градусов, а днем температура поднимется до плюс одного градуса. Скорость ветра не изменится. 

Ранее полсотни судов застряли в Ростовской области из-за обмеления Дона. 

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