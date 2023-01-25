Posted Сегодня, 10:00
Published Сегодня, 10:00
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Речь идет об участке Аксай-Азов, где сохраняются низкие уровни воды. Известно, что они ниже неблагоприятных отметок.
Согласно прогнозам, в среду температура составит плюс два градуса, осадков в Ростове не будет. Но ветер может усилиться до шести метров в секунду.
Ночью в город придут заморозки до минус шести градусов, а днем температура поднимется до плюс одного градуса. Скорость ветра не изменится.
Ранее полсотни судов застряли в Ростовской области из-за обмеления Дона.