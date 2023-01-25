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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

В Химках появится завод по изготовлению кормов для собак

Сегодня, 13:03
Фото: 1MI
В Подмосковье начнут производить корма для животных. Инвесторы планируют запустить в Химках новый завод по программе импортозамещения уже в марте.

Как сообщает телеканал «360», компания «Есть хорошие ребята» запустит производство полностью отечественного продукта для домашних питомцев. В реализацию проекта будет направлено свыше 50 млн рублей.

Компания-инвестор уже выпускает корм для собак мелких пород. Планируется, что на новом заводе будут не только выпускать и упаковывать корм, но и работать над созданием новых рецептур, не уступающих по качеству импортному продукту. 

#Экономика
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