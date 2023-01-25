В Химках появится завод по изготовлению кормов для собак

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Как сообщает телеканал «360», компания «Есть хорошие ребята» запустит производство полностью отечественного продукта для домашних питомцев. В реализацию проекта будет направлено свыше 50 млн рублей.
Компания-инвестор уже выпускает корм для собак мелких пород. Планируется, что на новом заводе будут не только выпускать и упаковывать корм, но и работать над созданием новых рецептур, не уступающих по качеству импортному продукту.