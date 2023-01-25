В Москве судят мужчину за предложения экстремальных селфи для подростков

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Как сообщает газета “Известия”, подозреваемый в социальных сетях знакомился с подростками и предлагал им за деньги делать экстремальные селфи, например, свешиваться с крыш без страховки. По мнению следователей, без жертв подобные фотосессии обошлись по чистой случайности.
По версии следствия, подозреваемый получал сексуальное удовлетворение, рассматривая подобные снимки с детьми. Его обвиняют в умышленном убийстве двух лиц, которое не было доведено до конца по не зависящим от него обстоятельствам.
Сообщается, что волонтёры “Центра противодействия киберпреступлениям” следили за этим мужчиной с 2015 года и даже переписывались с ним, однако тогда не смогли установить его местонахождение и личность.
В свою очередь, представители сообществ родителей говорят о том, что данный случай далеко не единственный. Также они отмечают, что экстремальный руфинг – реальное бедствие.