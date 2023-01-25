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Posted Сегодня, 06:40

Published Сегодня, 06:40

Modified Сегодня, 06:42

Updated Сегодня, 06:42

В реконструкцию детской горбольницы в центре Ростова вложат 360 млн рублей

Сегодня, 06:40
Фото: Яндекс.Карты
В реконструкцию детской горбольницы в центре Ростова вложат 360 млн рублей
В Ростове в реконструкцию детской городской больницы в районе улицы Пушкинской планируют вложить 360 миллионов рублей к 2025 году, об этом рассказал председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко.

Портал ТАСС рассказал, что накануне Александр Ищенко выступил перед корреспондентами и сообщил, что детскую горбольницу в центре Ростова в ближайшие 2,5 года ожидает реконструкция. В медучреждение, используемое в течение последних лет как ковидный госпиталь, собираются вложить 360 миллионов рублей. 

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Ищенко отметил, что в настоящий момент в Ростове наблюдается значительный дефицит больничного фонда для детей, а потому принято решение переоборудовать здание больницы на улице Пушкинской. 

Кроме того, Александр Ищенко напомнил, что в 2023 году запланировано отремонтировать более 60 объектов здравоохранения. 

Ранее в Ростове на ремонт поликлиник за прошлый год потратили более 670 миллионов рублей. 

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