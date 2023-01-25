Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
Портал ТАСС рассказал, что накануне Александр Ищенко выступил перед корреспондентами и сообщил, что детскую горбольницу в центре Ростова в ближайшие 2,5 года ожидает реконструкция. В медучреждение, используемое в течение последних лет как ковидный госпиталь, собираются вложить 360 миллионов рублей.
Ищенко отметил, что в настоящий момент в Ростове наблюдается значительный дефицит больничного фонда для детей, а потому принято решение переоборудовать здание больницы на улице Пушкинской.
Кроме того, Александр Ищенко напомнил, что в 2023 году запланировано отремонтировать более 60 объектов здравоохранения.
Ранее в Ростове на ремонт поликлиник за прошлый год потратили более 670 миллионов рублей.