Портал ТАСС рассказал, что накануне Александр Ищенко выступил перед корреспондентами и сообщил, что детскую горбольницу в центре Ростова в ближайшие 2,5 года ожидает реконструкция. В медучреждение, используемое в течение последних лет как ковидный госпиталь, собираются вложить 360 миллионов рублей.