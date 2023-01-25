Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Об автомобиле в соцсетях написали пользователи, что привлекло внимание сотрудников Госавтоинспекции. Речь шла о Honda Civik с полицейской мигалкой, которая оказалась не настоящей.
В результате машину удалось найти, она была припаркована с нарушением. По данному факту составили административный протокол.
С 41-летним водителем провели беседу и объяснили, что нельзя использовать атрибуты, имитирующие спецсигналы. Также его оштрафовали на две тысячи рублей.
До этого ростовчан возмутили автохамы, устроившие парковку на тротуаре на Большой Садовой.