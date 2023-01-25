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Posted Сегодня, 13:35

Published Сегодня, 13:35

Modified Сегодня, 13:37

Updated Сегодня, 13:37

В Ростове-на-Дону наказали водителя Honda за имитацию полицейской мигалки мишурой

Сегодня, 13:35
Фото: ТГ канад Don Mash
В Ростове-на-Дону наказали водителя Honda за имитацию полицейской мигалки
В Ростове-на-Дону привлекли к ответственности водителя иномарки, на которой была имитация проблесковых маячков, сообщили в УГИБДД по региону.

Об автомобиле в соцсетях написали пользователи, что привлекло внимание сотрудников Госавтоинспекции. Речь шла о Honda Civik с полицейской мигалкой, которая оказалась не настоящей.

В результате машину удалось найти, она была припаркована с нарушением. По данному факту составили административный протокол.

Видео: ТГ канад Don Mash
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С 41-летним водителем провели беседу и объяснили, что нельзя использовать атрибуты, имитирующие спецсигналы. Также его оштрафовали на две тысячи рублей.  

До этого ростовчан возмутили автохамы, устроившие парковку на тротуаре на Большой Садовой. 

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