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Posted Сегодня, 13:14

Published Сегодня, 13:14

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

В Ростове-на-Дону водитель автобуса не смог довезти невредимой пенсионерку

Сегодня, 13:14
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону водитель автобуса не смог довезти невредимой пенсионерку
В Ростове-на-Дону пенсионерка пострадала в салоне автобуса, сообщили в УГИБДД по региону.

Происшествие случилось в среду, 25 января. Водитель автобуса «Нефаз» уходил от столкновения с транспортом, который двигался в попутном направлении.

В результате ему пришлось резко затормозить. Всего в салоне находились 25 пассажиров.

«Во время резкого торможения упала 66-летняя пассажирка и получила травмы. Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии», — сказано в сообщении.

До этого один подросток погиб и двое пострадали после опрокидывания авто в Новочеркасске.

Ранее в донском регионе подросток без прав спровоцировал ДТП с двумя пострадавшими.

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