Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Происшествие случилось в среду, 25 января. Водитель автобуса «Нефаз» уходил от столкновения с транспортом, который двигался в попутном направлении.
В результате ему пришлось резко затормозить. Всего в салоне находились 25 пассажиров.
«Во время резкого торможения упала 66-летняя пассажирка и получила травмы. Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии», — сказано в сообщении.
До этого один подросток погиб и двое пострадали после опрокидывания авто в Новочеркасске.
Ранее в донском регионе подросток без прав спровоцировал ДТП с двумя пострадавшими.