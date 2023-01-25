Posted Сегодня, 18:02
Published Сегодня, 18:02
Modified Сегодня, 18:04
Updated Сегодня, 18:04
В Ростове состоялись похороны трех погибших в авиакатастрофе в Непале 15 января. Трагедия унесла жизни двух супругов — Виктории и Виктора, а также троюродного брата Виктора Юрия.
25 января на городском кладбище Ростова состоялось прощание с погибшими. По информации «Комсомольской правды», их тела кремировали. На родину доставили уже урны с прахом. Безвозмездную помощь в этом оказал коллега Виктора.
На похороны пришли чуть больше сотни человек. Все они почтили память погибших молчанием и панихидой в храме.
Напомним, авиакатастрофа в Непале унесла жизни более 72 человек. В их списке, помимо трех ростовчан, оказалась и одна жительница Москвы.