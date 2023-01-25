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Posted Сегодня, 18:02

Published Сегодня, 18:02

Modified Сегодня, 18:04

Updated Сегодня, 18:04

В Ростове около сотни человек пришли проститься с погибшими в авиакатастрофе в Непале

25 января 2023, 18:02
Фото: 1MI
Больше сотни человек в Ростове пришли попрощаться с погибшими при крушении самолета в Непале земляками, сообщают СМИ.

В Ростове состоялись похороны трех погибших в авиакатастрофе в Непале 15 января. Трагедия унесла жизни двух супругов — Виктории и Виктора, а также троюродного брата Виктора Юрия.

25 января на городском кладбище Ростова состоялось прощание с погибшими. По информации «Комсомольской правды», их тела кремировали. На родину доставили уже урны с прахом.  Безвозмездную помощь в этом оказал коллега Виктора.

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На похороны пришли чуть больше сотни человек. Все они почтили память погибших молчанием и панихидой в храме.

Напомним, авиакатастрофа в Непале унесла жизни более 72 человек. В их списке, помимо трех ростовчан, оказалась и одна жительница Москвы.

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