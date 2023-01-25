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Published Сегодня, 18:23

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Updated Сегодня, 18:25

В Ростове рассказали о документальном фильме «Донбасс. Истерзанное сердце России»

25 января 2023, 18:23
Фото: 1MI
В Ростове состоялась пресс-конференция, посвященная новому документальному фильму «Донбасс. Истерзанное сердце России», сообщает «Южная служба новостей».

В среду, 25 января, в Ростове презентовали новый документальный фильм «Донбасс. Истерзанное сердце России». Главная тема произведения — геноцид мирного населения Донбасса с 1941 года до наших дней. Автором фильма является ростовский кинодокументалист Руслан Кечеджиян. По его словам, главная идея его нового творения показать картину происходящего военного конфликта через призму восприятия обычных людей.

Также в фильме приняли участие именитые отечественные историки. Они дают свою оценку событий, происходящих на Донбассе, начиная с 1941 года. Авторы документального проекта признаются, что нашли много параллелей между тем, что творили нацисты в Ростовской области в годы ВОВ с тем, что происходит сейчас в Украине по вине киевских властей.

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Сообщается, что увидеть фильм зрители смогут уже ко Дню Победы.

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