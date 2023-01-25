Posted Сегодня, 18:23
Published Сегодня, 18:23
Modified Сегодня, 18:25
Updated Сегодня, 18:25
В среду, 25 января, в Ростове презентовали новый документальный фильм «Донбасс. Истерзанное сердце России». Главная тема произведения — геноцид мирного населения Донбасса с 1941 года до наших дней. Автором фильма является ростовский кинодокументалист Руслан Кечеджиян. По его словам, главная идея его нового творения показать картину происходящего военного конфликта через призму восприятия обычных людей.
Также в фильме приняли участие именитые отечественные историки. Они дают свою оценку событий, происходящих на Донбассе, начиная с 1941 года. Авторы документального проекта признаются, что нашли много параллелей между тем, что творили нацисты в Ростовской области в годы ВОВ с тем, что происходит сейчас в Украине по вине киевских властей.
Сообщается, что увидеть фильм зрители смогут уже ко Дню Победы.
Ранее ростовский депутат рассказал, кто больше всего помогает восстанавливать Донбасс.