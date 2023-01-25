Также в фильме приняли участие именитые отечественные историки. Они дают свою оценку событий, происходящих на Донбассе, начиная с 1941 года. Авторы документального проекта признаются, что нашли много параллелей между тем, что творили нацисты в Ростовской области в годы ВОВ с тем, что происходит сейчас в Украине по вине киевских властей.