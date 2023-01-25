Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Глава администрации города поздравил учащихся с днем студенчества и напомнил, что годы обучения в вузах являются одним из самых ярких периодов жизни человека, когда большинство встречает друзей и закладывает фундамент для своего будущего профессионального успеха.
Алексей Логвиненко рассказал, что в настоящий момент в Ростове живут и учатся более 130 тысяч студентов вузов, из них более пяти тысяч приехали из других стран для получения российского образования.
Ранее стало известно, что в России выросла численность студентов, которые поступили на обучение в областные вузы, также на 20% выросло количество бюджетных мест в учреждениях высшего образования.