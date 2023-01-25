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Posted Сегодня, 07:09

Published Сегодня, 07:09

Modified Сегодня, 07:11

Updated Сегодня, 07:11

В Ростове в местных вузах в 2023 году обучаются более 130 тысяч студентов

Сегодня, 07:09
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове в местных вузах в 2023 году обучаются более 130 тысяч студентов
В вузах Ростова-на-Дону в 2023 году обучаются более 130 тысяч студентов, об этом сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

Глава администрации города поздравил учащихся с днем студенчества и напомнил, что годы обучения в вузах являются одним из самых ярких периодов жизни человека, когда большинство встречает друзей и закладывает фундамент для своего будущего профессионального успеха.

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Алексей Логвиненко рассказал, что в настоящий момент в Ростове живут и учатся более 130 тысяч студентов вузов, из них более пяти тысяч приехали из других стран для получения российского образования. 

Ранее стало известно, что в России выросла численность студентов, которые поступили на обучение в областные вузы, также на 20% выросло количество бюджетных мест в учреждениях высшего образования.

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